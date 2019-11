Il reddito di cittadinanza è un fallimento: date al Sud infrastrutture, investimenti e zone economiche speciali

Il Sud è già entrato in recessione e l’impatto del reddito di cittadinanza è stato nullo. «Invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro». È implacabile il risultato dell’ultimo rapporto Svimez, presentato lunedì alla Camera. Le regioni del Centro-Nord, dal Lazio in su, crescono dello 0,3%; dall’Abruzzo in giù scendono dello 0,2%. Il Mezzogiorno è caduto nella trappola demografica: poche nascite, giovani che se ne vanno, popolazione che invecchia. Dal 2000 a oggi due milioni di abitanti se ne sono già andati. La metà sono giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati. E negli ultimi 15 anni i piccoli comuni montani e collinari con meno di cinquemila abitanti hanno perso 250mila abitanti. Più o meno come se fosse scomparsa tutta la popolazione di Messina. Anche così si spiega perché nel 2065 il Sud perderà altri 5 milioni di persone. Le regioni meridionali sono agli ultimi posti in Europa per tasso di attività e occupazione femminile. Addirittura nel 2018 sono state superate da Macedonia, Guyane francese, Ceuta e Melilla. E dalla crisi economica non si sono più riprese. Rispetto al 2008 ci sono 295mila occupati in meno, nello stesso periodo nel resto d’Italia sono aumentati di 437mila unità. Al Sud cresce solo l’occupazione di bassa qualità, precaria, atipica. E un lavoratore su quattro è a rischio povertà. A questo ritmo nel giro di mezzo secolo il Pil complessivo del Meridione calerà del 40%. Passano gli anni, ma nonostante banche speciali, ministeri ad hoc e fiumi di denaro pubblici, il Sud Italia rimane la più grande area in ritardo di sviluppo di tutta l’Europa occidentale.

Negli ultimi dieci anni sono crollati gli investimenti pubblici per poca fiducia e troppa burocrazia. Negli ultimi venti, la politica economica nazionale ha ignorato il Sud. E quando se n’è occupata lo ha fatto con un provvedimento disorganico applicato in modo frettoloso: il reddito di cittadinanza. Quando fu approvato, il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, disse: «Abbiamo abolito la povertà». Il provvedimento fu pensato soprattutto per rilanciare la domanda di consumi al Sud. Secondo il governo gialloverde avrebbe fatto crescere il Pil italiano almeno dell’1,5% grazie al mistico effetto moltiplicatore. Non è successo. E secondo il rapporto ha alimentato lo stereotipo «Nord-produttivo contro un Sud-assistito». Lo ha ammesso anche il senatore M5S Gianluigi Paragone in un’intervista a Lucia Annunziata su Rai3: «Abbiamo sbagliato a incardinarlo con grande frenesia. Non l'abbiamo saputo costruire perché abbiamo accelerato troppo».

Secondo Emanuele Felice, professore ordinario di Politica economica nell’Università di Pescara e autore di Il Sud, l'Italia L'Europa (Il Mulino), il reddito di cittadinanza «per contrastare la povertà è una misura rispettabile. Per rilanciare la crescita del Sud è fondamentalmente inutile. Si tratta di una misura assistenziale rispetto al fallimento di una vera politica di rilancio del Mezzogiorno».Ma perché l’Italia è così divisa in due? «Il Sud non ha mai accettato in maniera piena la sfida della modernità dello sviluppo economico. È stato modernizzato solo dall’alto, senza modificare la struttura sociale. Ma con la crisi economica degli anni Settanta, lo stato italiano non è stato più in grado di modernizzare il Sud che si è fermato. Il problema è che se il Mezzogiorno è lasciato a se stesso, si spopola».