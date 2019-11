Trent’anni dopo la caduta del Muro, ecco perché l’Occidente è in crisi

Esattamente settanta anni fa, nel 1949, è uscito The God that Failed, pubblicato in Italia l’anno successivo con il titolo Il Dio che è fallito, una raccolta di testimonianze di intellettuali di sinistra disillusi dal comunismo, scritta da giganti del pensiero e delle lettere quali Ignazio Silone, André Gide e Arthur Koestler. Quel libro è stato uno dei documenti più importanti della battaglia di idee combattuta durante la Guerra Fredda tra mondo libero e totalitarismo.

A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, quindi tre decenni dopo il fallimento fisico della divinità comunista denunciata per tempo da Silone, Gide e Koestler, anziché celebrare «il punto finale dell’evoluzione ideologica dell’umanità» (Francis Fukuyama), ci ritroviamo a fare i conti con la crisi dell’idea liberale e di conseguenza a non sentirci per niente bene.

Un libro appena uscito in inglese, scritto dal bulgaro Ivan Krastev e dall’americano Stephen Holmes, prova a cercare una spiegazione originale al motivo per cui ci troviamo in questa situazione. Il saggio si intitola The Light that Failed, la Luce che è fallita, titolo evocativo di quello anticomunista del 1949. L’11 settembre, la guerra in Iraq, la crisi finanziaria del 2008, l’annessione russa della Crimea e l’invasione dell’Ucraina, l’impotenza occidentale a fermare il disastro umanitario in Siria, l’emergenza migratoria del 2015 in Europa, il referendum sulla Brexit, l’elezione di Donald Trump e l’ascesa né liberale né democratica della Cina sono le ragioni che hanno reso il liberalismo vittima del suo stesso successo, ma secondo i due autori l’aspetto più interessante è quello politico-psicologico. I populisti dell’est europeo, scrivono, non protestano semplicemente contro un sistema di pensiero, ma contro la sostituzione dell’ortodossia comunista con quella liberale. La rivolta globale è contro l’ideologia del there-is-no-alternative, contro il pensiero unico, contro la presunta assenza di alternativa al liberalismo, perché i popoli hanno bisogno di poter scegliere o perlomeno devono vivere l’illusione di poterlo fare.