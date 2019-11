Cambiamento climatico, più di 11mila scienziati dichiarano l’emergenza globale

Gli scienziati non hanno dubbi: la Terra è in piena «emergenza climatica» e saranno inevitabili «indicibili sofferenze umane» senza cambiamenti profondi nelle attività umane che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai cambiamenti climatici. A sostenerlo sono oltre 11mila ricercatori di 153 Paesi, tra cui circa 250 italiani, che hanno firmato la dichiarazione di emergenza climatica pubblicata sulla rivista BioScience. «Sulla base di indici inequivocabili», scrivono, «è un obbligo morale per noi scienziati lanciare un chiaro allarme all’umanità in presenza di una minaccia catastrofica», scrivono gli scienziati, secondo i quali «occorrono profonde trasformazioni dei modi in cui le società globali funzionano e interagiscono con gli ecosistemi naturali».