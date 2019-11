Altro che zitella: Emily Dickinson aveva una personalità ribelle e vulcanica

La prima impressione è quella sbagliata: se si pensa a Emily Dickinson, la celebre poetessa americana del XIX secolo, viene in mente una casa di campagna, da cui non esce mai, lunghi pomeriggi passati a cuocere dolci, accudire gattini e scrutare il mondo fuori dalla finestra. Una vita avventurosa soltanto sulle carte. Dove gli slanci sono solo poetici e il rapporto con il mondo, cui lei scrive lettere che non spedisce, o cui dedica poesie che non pubblica, appare sbilanciato. Non contraccambiato, almeno.

Ecco, questa impressione quasi di gattara rassegnata, o di poetessa che trova consolazione nella costrizione stessa è sbagliata. Lo dicono da tempo gli esperti, e lo ricorda al pubblico anche la nuova serie di Apple Tv, “Dickinson”, appunto, che riprende il personaggio, lo fa interpretare a Hailee Stenfield e lo cala in una realtà anacronistica (contemporanea) e funambolica, fatta di provocazioni sessuali, sessioni di twerking, giri in carrozza con Morte (Wiz Khalifa) e chiare espressioni queer. Coraggioso? Sì. Sbagliato? No.

«Collocarla in un altro periodo è un artificio che ho scelto per sottolineare una cosa importante: non è stata capita allora, la capiamo soltanto adesso», spiega Alena Smith, tra i creatori della serie, al New York Times. Emily Dickinson non era una donna vittoriana eclusa e contenuta: il suo lato nascosto – meglio, tenuto nascosto di proposito – mostra episodi di ribellione, slanci passionali erotici diretti alla cognata, atti mostruosi (l’annegamento dei gattini in una tinozza di salamoia è uno dei più eclatanti), insofferenza nei confronti di un sistema che, nella mente degli autori della serie, ha un nome chiaro: patriarcato. Secondo l’autrice è proprio questo il motivo che l’ha spinta a non pubblicare i suoi versi, a tenerli per sé, a rimanere – se non incompiuta – inespressa.