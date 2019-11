Gazzelle, il cantautore noir del vivere alla meno peggio

In fondo che un editore di grande rispettabilità come Rizzoli abbia pubblicato il tuo libro di poesie, o sarebbe meglio dire di versi liberi, è più di un successo, è una consacrazione. È il segnale che alla fine, contro i pronostici, il mondo là fuori si è piegato alla tua modesta ostinazione e ha preso per buone le tue idee, per quanto forse non le abbia capite veramente fino in fondo (ammesso che ci sia qualcosa da capire). Flavio Pardini, 30 anni, in arte Gazzelle come il modello delle Adidas ma con una z in più, in un paio di stagioni è diventato un cantautore molto pop di fama, capace di fare sold out nelle grandi arene nazionali, mettendo in scena il suo set musicale di estrema referenzialità per un certo gruppo anagrafico – forse tra i colleghi è il più generazionalmente definito, neanche fosse uno di quegli articoli di sociologia spicciola di Repubblica, in cui si annuncia il varo di un’altra Generazione X, Y, Z, Zero, etc. Gazzelle, lo testimoniano le foto, l’eterno K-way, la testa bassa, sembra l’incarnazione di quegli stereotipi, che a ben vedere avranno parecchio di vero, perché lui è così, mica puoi continuare a fare la parte all’infinito.

Ma torniamo al libro, Limbo, perché è il fattore che dà tridimensionalità a questa vicenda. Di sicuro, qualcuno alla casa editrice avrà pensato di fare un buon affare spedendo sugli scaffali lo smilzo volumetto di pensieri con la penna in bocca di questo piccolo Damon Albarn romano, intravedendo migliaia di suoi coetanei col libricino in tasca, per qualche fuggevole lettura nel corso di un tragitto nella metro. “Ecco / ora capisci / o almeno lo spero, / quello che ho in testa” – cose così, una settantina di haiku caserecci di questo tenore, cantici di una normalità che trasuda intimità, timidezza, difficoltà di elaborare, ma che esprimono un bisogno di dire, di lasciare un qualche segno. Prescindendo dal valore letterario, non è escluso che un simile messaggio in bottiglia trovi degli interessati a raccoglierlo e a portarlo con sé.

Perché questo è il segreto di Gazzelle, quando ci si sposta a seguirlo nel suo terreno di gioco preferito, ovvero le canzoni: è un buon companion, autore di un canzoniere che è un compendio di una condizione così diffusa da sembrare un’epidemia. Si parla del vivere immersi in una certa rassegnata malinconia, rimediando con l’ironia all’assenza di eccezionalità, col fatalismo all’insoddisfazione, e dando per scontati lunghi periodi di noia (il veterano Zampaglione avrebbe varato per lui l’etichetta di “cantautore noir”).