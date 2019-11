Dieci motivi per pensare oggi alla pensione integrativa

Perché bisogna costruirsi una pensione di scorta ormai è chiaro: la sola pensione pubblica quando si smetterà di lavorare non garantirà lo stesso tenore di vita e bisogna integrarla. Ecco il primo motivo per sottoscrivere un fondo pensione integrativo e accumulare per tempo le risorse necessarie.

Se questa motivazione non bastasse ce ne sono almeno altri nove per farlo.

Innanzitutto si tratta di uno strumento adatto a chiunque (giovani e meno giovani, lavoratori e non, studenti e persino bambini) e per tutte le tasche. Non servono infatti grosse somme per ottenere degli ottimi risultati, soprattutto grazie al tempo a disposizione e ai rendimenti.

Altro motivo per scegliere un fondo pensione integrativo è che fa risparmiare ogni anno sulle tasse come nessun altro strumento di investimento, con benefici immediati per l’aderente.

