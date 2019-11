La verità, vi prego, sulla plastica (e sulla plastic tax)

To be free or not to be free? La plastic tax su cui si sta dibattendo ha diverse chiavi di lettura. Perché colpire proprio la plastica? Qual è il vero obiettivo? Quale industria di materie alternative c’è dietro? Quale Paese? È davvero possibile pensare a riciclo, riuso, riutilizzo della plastica, al punto da liberarne il mondo, senza però rinunciarvi? Si sa, dietro all’imposta su imballaggi e prodotti monouso, c’è un magma di preconcetti, certezze, dubbi etici, eccetera. Tuttavia, prima di affrontare questa matassa di contraddizioni, è utile cercare di superare la dialettica sterile tra plastofili e plastofobi, per capire di cosa si sta parlando. Molto banalmente: cos’è la plastica?

È innegabile infatti che ci sia un approccio irrazionale al problema. Isole di plastica che galleggiano sugli oceani (vero), cumuli di rifiuti non degradabili che soffocano i fiumi africani e asiatici (vero), inceneritori che avvelenano l’aria (un po’ meno vero). L’antitesi a questa Armageddon è doppia. C’è chi ricorda Giulio Natta, con il suo Nobel per la chimica, e il Carosello di Gino Bramieri sul Moplen. Ma andiamo! Di fronte a un quadro tanto drammatico, tracciato dai plastofobi, non è possibile rispondere con evocazioni tanto naif. E men che meno hanno speranza di riuscita coloro che, vedi Federconsumatori e Codacons, prevedono stangate che andrebbero dai 138 ai 165 euro a famiglia, qualora i produttori decidessero di compensare gli aumenti fiscali con i prezzi al consumo. 138-165 euro: più o meno due mensilità degli 80 euro renziani. Circa un terzo di una mensilità di reddito di cittadinanza. Ma le minacce di bombe sociali, si sa, sono come Pierino e il lupo.

No, qui bisogna essere lucidi. Si potrebbe dire per esempio che le imprese dell’industria della trasformazione plastica in Italia sono circa 11mila, che fatturano più o meno 30 miliardi l’anno e che danno lavoro a 110mila persone. Una filiera che, da sola, rappresenta un quinto dell’intero settore europeo. I numeri sono forniti dalla Federazione Gomma Plastica e fanno un certo effetto. O quanto meno dovrebbero farlo. Basta una minima conoscenza delle questioni economiche infatti, per rendersi conto che si sta parlando di tanta roba. Gente che produce, investe, esporta. Altra che lavora, fatica e quindi dà da mangiare e fa studiare i propri figli. Insomma, non bisogna essere Draghi per capire tutto questo.