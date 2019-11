La Brexit è una crisi coniugale infinita: entrambi i partner sbagliano, ma non ce la fanno ad ammetterlo

La Brexit non è altro che un grande e complesso divorzio in cui le due parti non riescono a mettersi d'accordo e si fanno piccoli, ma costanti, dispetti per trovare una soluzione che possa essere la migliore (o la meno peggio) per riuscire a uscirne nel migliore dei modi. Dal lato della Gran Bretagna e dei suoi politici - che hanno iniziato la cosa - c'è anche un infantile rimando, come se si fossero pentiti della scelta, ma non riuscissero ad ammetterlo apertamente.

Nick Hornby questo lo ha osservato molto bene, anche perché lo scrittore inglese ha il talento di saper captare le sensazioni delle persone comuni, e nel suo ultimo libro Lo stato dell'unione edito da Guanda (State of the Union in originale, stesso titolo di un film di Frank Capra che aveva anche una forte relazione tra politica e vita di coppia) sin dal titolo sembra voler affrontare questo macro problema - la Brexit - rapportandolo con una coppia sposata che sta vivendo sulla propria pelle la fine della loro lunga relazione. Il tradimento di lei crea un nuovo inizio in cui la coppia si avvicina al baratro della rottura e per evitare che questo succeda si affideranno a un terapeuta per cercare di salvare il salvabile.