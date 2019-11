Prove di intesa tra Salvini e il Cav, ma la Calabria si conferma la “bad company” d’Italia

Non si hanno candidati, tantomeno sondaggi validi. La data è stata decisa dal governatore uscente, denigrato dal partito di appartenenza e al momento ai margini del confronto, mentre le coalizioni sembrano congerie senza un inizio e una fine. Più che la preparazione per un turno delle regionali, in Calabria vige il caos più assoluto. Un caos che comunque ha il suo peso politico - in forza anche del fatto che l'ipotetica data del voto coincide con quella dell'Emilia-Romagna -, sia a livello nazionale sia a livello interpartitico. Gli interessi in campo sono circoscrivibili sul locale, gli effetti hanno respiro nazionale: il Pd zingarettiano dopo aver chiesto un passo indietro al governatore uscente Mario Oliverio, che non sembra però avere intenzione di farsi da parte, lavora per un secondo esperimento di coalizione con i Cinque stelle, i quali a loro volta, scottati dall'esperienza umbra, tastano il polso dei calabresi in cerca di una risposta valida per provare lo sprint in solitaria.

Nel frattempo, invece, il centrodestra ritrova l'arrangement da Seconda Repubblica, con Forza Italia pronta a indicare il nome del candidato tra quelli nel carnet dei berluscones e una Lega, seguita dalla remora Fratelli d'Italia, stretta sul chi vive, schietta nel dire no a nomi con macchie sulla fedina ma flessibile se nel pacchetto Calabria si affacciano progetti d'intesa futura, come la Campania.

L'ex giornalista calabrese de l'Unità, Aldo Varano, dipinge lo scenario politico calabrese come “un pendolo continuo”. Da circa vent'anni, infatti, nella terra dei Bronzi di Riace si consuma ogni fine mandato la solita manfrina: i governi uscenti non vengono mai riconfermati, vuoi per inefficacia dei programmi proposti, vuoi per un malumore condiviso verso la più complessa “questione Meridionale”. Si passa da sinistra a destra, più per alternanza scontata che per programma.



La Calabria intanto è in coda in ogni classifica in tema di welfare, istruzione e qualità della vita nel rapporto Svimez, il che induce la popolazione ad additare la giunta in carica per ogni mancanza che riscontra, nonostante (per fare un esempio) è il governo ad aver esautorato la regione dalla gestione della sanità per 18 mesi. Queste istanze locali vengono pertanto raccolte dalla forza alternativa di turno, in questo caso il centrodestra.