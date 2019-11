Rischio di tagli e di blocco delle assunzioni, giovani ricercatori sempre più soli

Erano altre le promesse fatte dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Promesse, le ennesime. Con cui il governo giallorosso aveva annunciato tre miliardi di euro da destinare una parte all’Università. Su queste risorse però si continua a discutere nella maggioranza. Nella prospettiva, desolante, che per migliaia di ricercatori e docenti non ci sia altra alternativa che, anche questa volta, mandare giù le promesse tradite. I ricercatori italiani sono sempre più precari. E sempre più soli. Una luce in fondo al tunnel si era intravista con la legge Madia. Parliamo del 2015 però. L’obiettivo era sbloccare finalmente le assunzioni dei ricercatori negli enti pubblici di ricerca. E facilitarne il turn over.

Ora però si rischia una nuovo blocco. E di lasciare nel limbo della precarietà ancora una volta migliaia di lavoratori. Tutto nasce da un articolo, inserito nella bozza della Finanziaria, che impone un paletto rigido per le future assunzioni, vincolando le spese per il personale degli enti di ricerca al 70 per cento di quelle generali e non più all’80 per cento. Questo articolo inserito in Manovra non è una novità. Perché in base al decreto legislativo 218 del 2016, che puntava alla semplificazione degli enti pubblici di ricerca, gli stessi sono vincolati a un piano triennale di attività – in base alle linee guida del Piano nazionale della ricerca (Pnr) – per l’organico e il reclutamento del personale. Ogni anno gli enti – quelli che dipendono direttamente dal Miur che svolge il ruolo di autorità vigilante – devono essere in grado fare una attenta valutazione di quanto entra e di quanto spendono. Anche per il personale. Non è un caso quindi che, letta come l’ennesima tagliola al mondo della ricerca, da anni in affanno, questa iniziativa abbia scatenato polemiche.

Nella relazione del servizio studi della Camera dei deputati l’Italia si conferma ancora una volta un Paese in retrocessione. Il livello d’investimenti nella ricerca e nello sviluppo resta inferiore a quello degli altri Stati europei. A confermarlo c’è anche la Commissione europea. Nel documento per Paese relativa all’Italia si legge che, dall’inizio del 2000 gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo si sono fermati all’1,4 per cento, questo nel 2017, contro una media del 2,2 per cento della zona euro. A dare una leggera boccata d’ossigeno ci sono le imprese private, mentre lo Stato continua a ignorare il mondo della ricerca. Dall’inizio della crisi economica nel 2008, le risorse pubbliche hanno iniziato a contrarsi, con un picco drammatico nel 2014, dovuto anche al drastico calo del numero dei ricercatori e dei professori universitari. Proprio dal 2008 al 2014 nel mondo della ricerca si è registrata una riduzione del personale del 20 per cento – pari a dieci mila persone in meno. Il peggior dato rispetto a ogni altro settore della pubblica amministrazione.