Caso Nicosia, ecco perché la Corte Costituzionale non c’entra (e in uno Stato di diritto non dovrebbe entrarci)

L’arresto di Antonello Nicosia attivista (forse) radicale per i diritti dei detenuti, transfuga in diversi partiti. Già segretario della parlamentare Pina Occhionero, “censuratoˮ per una precedente condanna per stupefacenti, ha scatenato un’ondata di incomprensibili polemiche contro la decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme sull’ergastolo ostativo.

Incomprensibili e pretestuose perché non si vede quale sia il nesso tra le due circostanze se non il fatto che l’arresto di Nicosia per il reato di associazione mafiosa sia avvenuto a poco meno di due settimane di distanza dalla sentenza. Ora, come insegnano i logici del diritto, non peggior fallacia del sofisma “post hoc ergo propter hoc” – e figurarsi se lo facciamo nostro – ma desta stupore l’attacco ai magistrati della Corte che certo con la loro decisione nessuna influenza hanno avuto sulla attività illecita che il Nicosia conduceva da tempo. Intendiamoci, allo stato quello che abbiamo sono i testi parziali di alcune intercettazioni in cui come per un altro famoso ex detenuto apparentemente redento, il Salvatore Buzzi di Mafia Capitale, il nostro si abbandona a una serie di considerazioni e vanterie disgustose, che secondo gli inquirenti dimostrerebbero la sua condizione criminale e organica alla mafia.

Com’è noto, per Buzzi l’accusa di associazione di stampo mafioso è definitivamente caduta ed il suo legale, il bravissimo Alessandro Diddi, spergiura che pure cinque anni di galera già scontati sono troppi per ciò che rimane delle accuse a suo carico. Per Nicosia, al netto delle sue ribalde affermazioni (che non sono reato esattamente come il Buzzi-pensiero) si vedrà. Intanto l’occasione è buona per la solita compagnia di giro dei “ travaglianti” per scatenare grottesche accuse contro le “scandalose (ohibo’) sentenze anti-ergastolo della Cedu e della Corte Costituzionale (il Fatto 5 novembre).

Non si capisce di cosa ci si debba scandalizzare oppure come ha sostenuto incautamente il segretario del Pd, Zingaretti “sconcertare”. Nel contempo, quasi “di concerto” (come si direbbe in una sentenza) il neo eletto al Csm Nino Di Matteo, di fronte ad una estatica Lucia Annunziata (per una certa sinistra il fascino della toga fa il paio con quello della divisa per le “madamin “del primo novecento) dopo aver ricordato che è ancora aperta una indagine per mafia e stragi contro un politico italiano iniziata un ventennio fa (to' la prescrizione non c’è ) ma sempre “attuale”, ha “ suggerito” al governo italiano di varare una legge per porre rimedio alla sentenza emessa dalla Consulta. La cosa dovrebbe far accapponare la pelle: la Corte Costituzionale di mestiere corregge le leggi incostituzionali, appunto, ma il raffinato giurista, eroe politico del corpaccione populista della magistratura, propone di farne un’altra, per realizzare gli effetti incostituzionali della norma soppressa.

Bisogna vietare che ai fini di ottenere i permessi per uscire si tenga conto della buona condotta carceraria. Ora, eccellenza, le chiederei di cosa si deve tener conto per uno che sta in carcere da un ventennio, sepolto al 41 bis? Dica pure che sarei curioso. Diciamo che Ella suggerisce al legislatore “una pensata” un po’ truffaldina. Questa la situazione: orbene c’è da dire che la connessione tra la sentenza semplicemente correttiva delle norme sull’ergastolo e la mafia è arbitraria quanto il volerne stabilire una simile tra la lotta alla mafia e la vicenda Montante, ex vicepresidente di Confindustria e paladino dell’anti-Mafia condannato di recente a dodici anni per avere messo su, dietro il paravento della sua condizione di eroe civile, un’organizzazione dedita a ricatti e dossieraggi. Per inciso anche Montante aveva beneficiato inizialmente dell’accusa di mafia poi caduta, esattamente come Buzzi ed oggi Nicosia ( per il quale si vedrà ).

Così come nessuno sano di mente oserebbe generalizzare sulla magistratura la vicenda di Silvana Saguto, ex potente quanto apprezzata presidente “ modello” delle misure di prevenzione di Palermo, di recente espulsa dal corpo, o dell’ex “icona anti-mafia” Antonino Ingroia di fresco condannato per peculato, nel silenzio più totale del suo amico ed ex compagno di villeggiatura Travaglio. È pura propaganda populista, Di Matteo e Travaglio utilizzano gli stessi effetti “speciali” e “di pancia” di Salvini con i suoi elettori adoranti.