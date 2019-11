Siamo antirenziani, Zingaretti corteggia Calenda (di nuovo!)

La seconda ragione è più politica. Il Pd ha perso per strada quattro pezzi importanti del motore: Pierluigi Bersani (ma questa è storia un po’ ammuffita), Enrico Letta, Renzi e appunto Calenda. Tranne Letta, gli altri hanno dato o daranno vita a nuove formazioni politiche (l’ex ministro farà esordire la sua “Cosa” il 22 novembre): sarebbe ora che il Pd iniziasse una qualche operazione di ricomposizione o come minimo di non belligeranza.

Il che è da escludersi nel caso di un Renzi sempre all’attacco e che per di più guarda sempre più insistentemente alla sua destra e non si pone per nulla il tema del rapporto con il vecchio partito di cui è stato leader. Ma con Calenda il discorso è diverso. Con lui si può parlare. Si può creare almeno un clima che eviti le gragnuole di colpi cui l’ex ministro sottopone il suo ex partito. Perché in effetti spesso e volentieri a Calenda scappa la frizione.

Ma d’altra parte in politica vale sempre l’immortale regola per cui il nemico del mio nemico è mio amico (dove il nemico è chiaramente Renzi).

E dunque perché non tentare di lanciare un’esca verso “Carlo”? Il corteggiamento è partito. Di un po’ di energia questo governo ha bisogno. E il consulente Calenda potrebbe essere un’ottima vitamina.