Da Ruini a Franceschini, è l’ora del cattopopulismo

E così, se Franceschini a ottobre era arrivato a dire che Luigi Di Maio «sui dossier e sulle cose di lavoro è uno che approfondisce, uno che studia», il cardinal Ruini domenica non ha esitato a sostenere che persino il gesto di baciare il rosario nei comizi, da parte di Salvini, non è detto sia una semplice strumentalizzazione politica, ma «può essere anche una reazione al “politicamente corretto” e una maniera, pur poco felice, di affermare il ruolo della fede nello spazio pubblico».

Naturalmente, come tutti i processi storici, anche l’ascesa dei cattopopulisti è un processo contrastato e non lineare, tanto dentro la chiesa quanto nel campo politico, e non solo perché l’alleanza tra democratici e cinquestelle appare tutt’altro che solida. Basta citare due significative eccezioni: Papa Francesco, per quanto riguarda la chiesa, e Matteo Renzi, per quanto riguarda i cattolici impegnati in politica. Va detto tuttavia che per entrambi – sia pure con significato e in contesti non solo diversi, ma per molti aspetti diametralmente opposti – gli avversari hanno tirato fuori l’accusa di «populismo», e anche, più specificamente, di «populismo sudamericano». Ma sto divagando.

Il punto è che all’inizio degli anni novanta fu proprio la spaccatura della Dc, con la rottura di Mario Segni e la nascita del movimento referendario, a dare avvio alla stagione del bipolarismo. Una scossa che si tradusse prima nella scissione del Centro cristiano democratico di Pier Ferdinando Casini, che aderì immediatamente alla coalizione berlusconiana, poi nelle più complicate vicende del Partito popolare e delle sue successive filiazioni. Mentre adesso, con l’ascesa dei cattopopulisti, sembra prendere forma un nuovo bipolarismo fondato sull’alternanza tra due forme speculari di populismo: un bipopulismo già preventivamente benedetto e consacrato dagli ultimi depositari dell’antica tradizione del cattolicesimo politco. E qui sta forse la differenza fondamentale con il ruolo svolto dalla chiesa tra la caduta dell’Impero romano e l’incoronazione di Carlo Magno: che allora i suoi uomini pensarono anzitutto a mettere in salvo – per tramandarlo ai posteri, cioè a noi – il patrimonio culturale che avevano ricevuto in eredità dalle età precedenti.

E oggi, via, lo sapete già.