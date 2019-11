Trump, testimonianze pubbliche sull’Ucrainagate dal 13 novembre

La prossima settimana iniziano le testimonianze pubbliche

Adam Schiff, presidente della commissione intelligence che sta indagando sulla messa in stato d’accusa di Trump, ha annunciato mercoledì pomeriggio le date delle prime tre testimonianze. Pubbliche. Il 13 novembre sarà la volta di Bill Taylor e George P. Kent, un alto funzionario del Dipartimento di Stato. Il 15 novembre sarà la volta di Marie Yovanovitch, ex ambasciatore americana in Ucraina, allontanata da Trump a maggio. Queste audizioni pubbliche

non assomiglieranno alle tradizionali audizioni del Congresso, in cui democratici e repubblicani si alternano facendo domande in blocchi di cinque minuti, ma seguiranno le linee guida votate la settimana scorsa dalla Camera. Queste regole consentono al più altro in grado tra i democratici e tra i repubblicani di delegare gli interrogatori a personale addestrato e per ciascuna parte di avere fino a 45 minuti alla volta.

Donald Trump Jr svela l’identità del whistleblower

L’identità del whistleblower, il funzionario che ha compilato il report che ha dato avvio all’inchiesta sull’impeachment del Presidente Trump, girava già da diversi giorni negli organi di informazione di estrema destra come Breibart e su RealClearPolitics, un’istituzione bipartisan. Mercoledì Donald Trump Jr ha tweettato un articolo di Breibart contenente il nome del whistleblower. I grandi organi di informazione come New York Times e Washington Post hanno deciso di non pubblicarne il nome.

Una nuova strategia difensiva

Sia Politico che Cnn scrivono che fino ad oggi la strategia difensiva dei repubblicani è stata poco efficace perché confusa, e ha alternato momenti in cui la difesa è stata «non c’è quid pro quo» ad altri in cui si attaccava la procedura e noni contenuti. Una terza, ulteriore linea difensiva è stata offerta mercoledì da Lindsey Graham che parlando con i giornalisti ha detto che la Casa Bianca sarebbe stata troppo disorganizzata per mettere in atto un piano che prevedeva l’uso degli aiuti militari a scopo politico. «Quello he posso dire», ha detto Graham «è che la politica di Trump nei confronti dell'Ucraina è stato incoerente, dipende da con chi parli, sembrano incapaci di formare un quid pro quo, quindi no, trovo che l'intero processo sia una finzione e non ho intenzione di legittimarlo».

L’asso nella manica dei Repubblicani

Se come sembra si andrà a processo al Senato, dopo il voto di impeachment della Camera, i Repubblicani potrebbero giocarsi la carta Hunter Biden, il figlio dell’ex vicepresidente Joe Biden: chiamare anche a lui a testimoniare, metterlo in difficoltà, far passare il messaggio che Trump voleva davvero combattere la corruzione e che Hunter e il padre Joe Biden sono anche loro corrotti, perché il figlio sedeva nel consiglio di amministrazione di una società ucraina mentre il padre da vicepresidente si occupava di Ucraina.