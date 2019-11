La Germania finalmente vuole l’Unione bancaria, ma la proposta non piace all’Italia

Dopo anni di avversione, veti e rinvii, la Germania ha aperto per la prima volta alla riforma chiave dell’eurozona: l’unione bancaria. Con una lettera al Financial Times il ministro dell’Economia tedesco Olaf Scholz ha ceduto sulla possibilità di creare una garanzia unica europea dei depositi bancari. Tradotto: un sistema comune per tutelare i risparmiatori che possiedono fino a centomila euro in una banca in fallimento. «Non è stato un piccolo passo per un ministro delle finanze tedesco» ha ammesso Scholz. È vero, l’apertura è epocale, ma pur sempre alla tedesca. Perché in cambio di uno schema paneuropeo di condivisione del rischio in caso di una crisi bancaria, la Germania chiede che i singoli Stati siano i principali responsabili della tutela dei risparmiatori. «Mi sembra una falsa apertura. Basta guardare cosa consiglia concretamente Scholz. Nel suo schema di assicurazione europea dei depositi, dovrebbero intervenire in prima battuta i fondi nazionali di assicurazione. Poi esauriti questi, subentrerebbero altri governativi dello Stato in cui la banca è fallita. E solo alla fine si potrebbe accedere ai fondi erogati da un ente europeo, ma a prestito. Al di là dell’apparenza, è la solita proposta tedesca», spiega con disincanto Angelo Baglioni professore ordinario di Economia Politica presso l’Università Cattolica di Milano. «In teoria in un sistema di assicurazioni comune europeo, il fondo di assicurazione per rimborsare i depositanti dovrebbe essere a fondo perduto, finanziato da tutti gli Stati. Qui non si parla di rimborsi, ma di prestiti».

Ci sono altri aspetti della proposta di Scholz che non convincono gli esperti. Per esempio nel primo punto del suo manifesto, il ministro tedesco in cambio di un meccanismo europeo comune di assicurazione dei depositi chiede di rendere uguale in tutti gli Stati Ue la procedura per liquidare una banca in crisi. Per farlo pretende di applicare alle piccole banche di solito soggette alle leggi di insolvenza nazionali, la stessa regola europea che si fa valere per gli istituti di credito grandi: come la bridge bank. «Scholz cita come modello la Federal deposit insurance ma dà per scontato che negli Stati Uniti questa autorità federale agisca con una sola procedura di insolvenza. Non è così», spiega il professore di diritto pubblico comparato all’Università di Perugia Andrea Pierini, autore di Unione bancaria europea come federalizing process (Cedam). «Dal 2010 col Dodd Frank Act sono state introdotte procedure speciali per i grandi istituti di credito, tra cui il bail in o la bad bank che è stata applicata dopo il fallimento delle banche venete. Negli Stati Uniti hanno tanti strumenti nella loro cassa degli attrezzi». Il nodo sta tutto qui. C’è bisogno di una procedura comune europea che valga per le piccole e grandi banche ma quale scegliere? Su questo terreno ambiguo si giocherà la battaglia politica. Come sempre, il diavolo si nasconde nei dettagli.