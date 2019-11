Gli insulti a Balotelli e Segre non saranno fascismo, ma i pisciafreddo sono sempre tra di noi

Li chiamavano «pisciafreddo». Erano quelli che per paura dei fascisti abbandonavano l’impegno politico per rifugiarsi nel cono d’ombra della vita privata. O i seguaci di Benedetto Croce, che si illudevano di poter addomesticare il nuovo regime. «Ogni tanto chiedevo notizie di vecchi amici, ex deputati, professionisti, giornalisti», ricorda Giorgio Amendola nelle sue memorie, «e ricevevo risposte amare e deludenti…Anch’io stavo affondando nelle sabbie mobili del compromesso quotidiano?». Quando Enzo Sereni, negli anni Trenta, ben prima delle leggi razziali, tenta di mettere in guardia gli ebrei del ghetto di Roma dalla minaccia dell’antisemitismo, lo trattano come un profeta di sventura: «Parlare del pericolo lo aumenta e basta», gli obiettano. Sono convinti che in Italia non succederà mai, e comunque temono che creando allarme «si faccia il gioco» dei nemici.

Riprendo questi aneddoti dal libro di Mirella Serri, Gli irriducibili. I giovani ribelli che sfidarono Mussolini (Longanesi), che consiglio a tutti di leggere. È un libro tremendamente bello, e lo dico in senso letterale, perché fa tremare le vene e i polsi. Racconta di un gruppo di ventenni che ancor prima della marcia su Roma aveva aperto gli occhi sulla vera natura del movimento che stava per prendere il potere in Italia. E si batteva per aprirli a chi li teneva ostinatamente chiusi. I fratelli Sereni, i due Rosselli, il figlio del Giovanni Amendola bastonato a morte dai fascisti, Ada Ascarelli, Nadia Gallico, Velio Spano, Maurizio Valenzi. Erano socialisti, comunisti, liberali, sionisti. In genere, giovani borghesi dei quartieri alti (allora non si chiamavano Parioli) che frequentavano i migliori licei di Roma o di Napoli. Invece gli squadristi venivano dalle borgate: «Sporchi, malmessi, pidocchiosi – li descrive Serri – ma tutti con la camicia, considerata d’ordinanza, di color nero e nuova di zecca…Avevano uno spadino sottile o un più robusto pugnale nascosto sotto il giubbino». Molte cose, nel libro di Mirella, ci suonano familiari. Comprese le liti e le divisioni nello schieramento antifascista, con Togliatti che tuonava contro i «socialfascisti» e la «menzogna democratica».