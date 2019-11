“Il vero articolo 18? Fare formazione”

Come rimettere al centro il lavoro. Parlare di occupabilità e non solo di occupazione, di nuove competenze e formazione e non solo di lavoro povero e poco qualificato. Questo è il tema centrale di Feed your work è il dibattito che apre il festival de Linkiesta. Ma cos'è l'occupabilità? «Rendere protagonista l'individuo ed esaltare le sue competenze facendole incontrare con le richieste del mercato non è una rivoluzione. Se ne parla da vent'anni ma ora c'è bisogno vitale di aggiornare le proprie competenze se vogliamo stare nel mondo del lavoro» ha detto Andrea Malacrida, amministratore Delegato the Adecco Group Italia che gestisce 50mila persone in 10mila aziende. «Ci rivolgiamo a tutte le comunità: dai giovani ai 50-64 enni che si chiedono: come posso riqualificarmi nel mondo del lavoro? La risposta è feed your work, alimenta il tuo lavoro. Bisogna nutrire le nostre competenza». Per questo Adecco lavora da tempo con Microsoft a un software che capisca cosa possono offrire i lavoratori nel mercato per evitare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Diventa però difficile per un Paese che ha un tasso di disoccupazione al 9% risolvere subito il tema del mancato incontro tra imprese e lavoratori. «La quarta rivoluzione industriale ci obbliga ad aggiornare il modo in cui il sindacato deve rapportarsi alla realtà. Il cambiamento nel mondo del lavoro è forte, tumultuoso, serve un nuovo umanesimo del lavoro. La politica fa fuochi di artificio per qualche decimale in più o in meno nei dati trimestrali. Il problema è che siamo quasi riusciti a tornare ai livelli di occupazione pre crisi economica ma siamo ancora molto indietro per le ore lavorate» spiega Luigi Sbarra, segretario Generale Aggiunto Cisl. Come risolvere il problema? Nuove tecnologie capitale umano, aggiornamento.

«A 50 anni dallo Statuto dei lavoratori il vero articolo 18 è la formazione. Dobbiamo migliorare competenze, conoscenze e professionalità delle persone che lavorano. Tramite la contrattazione dobbiamo ottenere il diritto soggettivo alla formazione. La politica si occupa di regolare spazi che invece si dovrebbe lasciare all'autonomia delle parti sociali. La politica ha solo un messaggio: fare tutto con la legge. Dal salario minimo in poi, Ma i posti di lavoro stabilii e retribuiti non si creano per legge. Servono investimenti pubblici e privati» la denuncia di Sbarra che non vede segnali dalla politica sul mercato delle politiche attive. «Attualmente al ministero dello Sviluppo economico ci sono 150 tavoli di crisi aperti. Già con l'attuale legge di bilancio o il governo investe per assicurare le proproghe e il finanziamento degli ammrotizzatori sociali o i primi mesi del prossimo anno avremo i primi licenziamenti».