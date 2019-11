Evitare che internet uccida la democrazia? Si può fare solo attraverso un nuovo umanesimo

«I leader politici hanno impiegato individui per plasmare in maniera surrettizia le opinioni online in 38 dei 65 paesi trattati in questa relazione, un nuovo record. In molti paesi, l'ascesa del populismo e dell'estremismo di destra ha coinciso con la crescita di gruppi online superpoliticizzati e composti sia da utenti veri sia da account falsi e automatizzati. Questi gruppi sono capaci di costruire intorno a interessi simili un vasto pubblico, collegano i loro messaggi politici a contenuti fake di natura provocatoria e ne coordinano la diffusione su più piattaforme.» Questo è il succo del report annuale sulla libertà della rete che Freedom House ha reso noto alcuni giorni orsono e di cui certamente avrete letto.

Oltre a facilitare la diffusione della propaganda e della disinformazione durante i periodi elettorali, le piattaforme di social media hanno permesso la raccolta e l'analisi di grandi quantità di dati su intere popolazioni. Una sorveglianza di massa sofisticata, un tempo possibile solo per le principali agenzie di intelligence del mondo, è ora accessibile a uno spettro molto più ampio di attori. Il rapporto ci conferma che i governi più repressivi stanno acquisendo strumenti di sorveglianza dei social media che impiegano l'intelligenza artificiale per identificare le minacce e mettere a tacere le manifestazioni non desiderate. Lo stesso tipo di monitoraggio di massa si sta diffondendo tra le agenzie governative anche delle democrazie, magari per differenti scopi ma senza adeguate garanzie. Il risultato è un forte aumento globale dell'abuso delle libertà civili e la riduzione dello spazio online per l'attivismo civico. In 47 dei 65 paesi valutati in questa relazione, sono stati registrati arresti di utenti per i loro discorsi politici, sociali o religiosi.

Mentre potenze autoritarie come la Cina e la Russia hanno svolto un ruolo enorme nell'attenuare le potenzialità della tecnologia di garantire maggiori diritti umani, le principali piattaforme di social media del mondo hanno sede negli Stati Uniti e il loro sfruttamento da parte di forze antidemocratiche è in gran parte frutto della negligenza americana. Vuoi a causa di una sorta di ingenuità generale sul ruolo di Internet nella promozione della democrazia vuoi per l'atteggiamento dei politici nei confronti della Silicon Valley, ora ci troviamo di fronte a una dura realtà: il futuro della libertà di Internet poggia sulla nostra capacità di risolvere il nodo dei social media. Non c'è più tempo da perdere, dice il rapporto. Le nuove tecnologie emergenti come la biometria avanzata, l'intelligenza artificiale e le reti mobili di quinta generazione, offriranno nuove opportunità per lo sviluppo umano, ma presenteranno senza dubbio anche una nuova serie di sfide per i diritti umani. Sono necessarie forti protezioni delle libertà democratiche per garantire che Internet non diventi un veicolo della tirannia e dell'oppressione. Il futuro della privacy, della libertà di espressione e della governance democratica si basa sulle decisioni che prendiamo oggi.