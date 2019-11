Scherzare col fuoco

Non bastavano i Cinque Stelle normali, ora ci sono anche i grillini dissidenti a fare danni al paese

Sono tra i 20 e i 30 i senatori “ribelli” del Movimento. Non molti, ma sufficienti per mandare il governo in minoranza. A capitanarli Barbara Lezzi, che fa pagare a Di Maio la scelta di non averla confermata al governo