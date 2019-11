L’alleanza contro gli stronzi, Linkiesta Festival e noi

Linkiesta è un giornale di approfondimenti e di opinioni sull’attualità politica, economica e culturale italiana e internazionale con quasi tre milioni di utenti unici al mese, quelli che un tempo si chiamavano lettori. Ogni giorno pubblica tra i dieci e i quindici articoli che la redazione commissiona, scrive e distribuisce sul sito, sui social e attraverso incontri live come Linkiesta Festival che si apre oggi e si conclude domani al Teatro Franco Parenti di Milano (il Festival sarà anche trasmesso in diretta su Skytg24 e in streaming su Facebook e sul nostro sito). Per il 2020 stiamo preparando alcune importanti novità, seguiteci e, se potete, sosteneteci e dateci una mano a consolidare la comunità di lettori, pardon, di utenti unici.

Questa è la definizione asettica e un poco ipocrita della nostra linea editoriale. Quella più esplicita e reale è in re ipsa, gli articoli parlano da soli, ma per essere ancora più sfacciati, e allo stesso tempo paradossali, diciamo che Linkiesta aspira a prendere la tessera numero 1 di un’immaginaria “alleanza contro gli stronzi” che si batte contro tutti quelli che mettono in discussione i fondamentali della convivenza civile, flirtano con i regimi autoritari e rinnegano le formidabili opportunità offerte dalla libera circolazione delle persone, delle merci e delle idee.