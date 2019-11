“Il Made in Italy da solo non basta. Serve una politica industriale seria”

Chiunque di noi probabilmente ha avuto a che fare con loro. Pelliconi è l’azienda leader in Italia per la produzione di tappi di bottiglia. E quest’anno compie 80 anni di storia. Chi meglio di loro conosce come funziona oggi il Made in Italy? «Le aziende italiane devono fare molta attenzione. Il Made in Italy è una grande piattaforma di lancio, ma non ci si può più solo basare sul fatto di essere in Italia», avverte Marco Checchi, amministratore delegato di Pelliconi, intervenuto a Linkiesta Festival. «Bisogna che l’imprenditoria italiana faccia il salto in avanti per emergere nei mercati mondiali». Ma attenzione, aggiunge, «serve una politica industriale strutturale e non solo mettere toppe di tanto in tanto. Il governo dovrebbe sostenere le aziende e quindi il Made in Italy in maniera moderna e non più solo romantica».

Certo nascondersi dietro l’idea romantica del Made in Italy non basta soprattutto, davanti ai dazi imposti dagli Stati Uniti, che colpiscono i prodotti lattiero-caseari italiani. «Le nostre imprese avrebbero bisogno di sostegno, ma non solo in questo momento», dice Giuseppe Mazzarella, delegato all’Internazionalizzazione di Confartigianato Imprese. «Prendiamo ad esempio la tracciabilità per far sapere al consumatore che se compra italiano compra il prodotto qualitativamente superiore a quello fatto negli Usa o in Messico, che magari si chiama parmesan. Ma la tracciabilità non è obbligatoria in Italia». Non solo. «Le piccole imprese sono attente già da molti anni alla sostenibilità. Non licenziamo, non delocalizziamo. Chiediamo solo un minimo di attenzione da parte dei governi. Molte volte la politica dovrebbe accettare di dialogare con le rappresentanze del mondo imprenditoriale, soprattutto con le medie e piccole imprese. L’anno scorso hanno aperto 300 nuove imprese artigiane al giorno. Vale a dire 900 nuovi dipendenti al giorno».