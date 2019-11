Competitiva e dinamica, ora Milano punta a uno sviluppo inclusivo e sostenibile

Non solo. Se sul piano internazionale Milano – messa a confronto con altre città come Barcellona, Lione, Stoccarda, capoluoghi delle Regioni europee più produttive al pari della Lombardia – si presenta una realtà capace di attirare talenti, capitale umano, e turisti – come città universitaria si posiziona terza per attrazione di talenti, dopo Monaco e Barcellona, mentre sul piano turistico ha superato di gran lunga il picco ottenuto grazie a Expo, con 7,6 milioni di visitatori ogni anno – lo è altrettanto per le imprese. Nell’ultimo quinquennio si è assistito a un incremento del numero di aziende con oltre un miliardo di euro di fatturato all'anno con sede a Milano: ben 91 contro le 59 di Monaco o le 29 di Barcellona, tra le quali figuarno oltre 10 mila imprese straniere attive sul territorio. E non è un caso quindi che negli ultimi tre anni a crescere in modo sorprendente sia stata la sua reputazione. Milano è a tutti gli effetti oggi una “città globale”, tra le prime 50 per ricchezza e potere economico a livello mondiale, assieme a Londra e a Parigi.

Davanti a un quadro così positivo la città non è però intenzionata ad adagiarsi. Se è vero che il capoluogo lombardo è un «laboratorio» - come ha dichiarato il sindaco Sala - di idee, di creatività, di dinamismo, esempio di una politica che in questi anni ha saputo dialogare con gli imprenditori, i cittadini. Che è stata capace di mettersi in gioco e di migliorare, i prossimi obiettivi sono i più sfidanti per Milano. Con l’aggravarsi del cambiamento climatico e l’acuirsi delle disuguaglianze sociali, la città si appresta a mettersi in cammino verso due mete imprescindibili per diventare attrattiva a 360 gradi.

Fenomeni di polarizzazione, di esclusione e di marginalità sociale, sebbene il Prodotto interno lordo pro capite sia in costante crescita, si parla di 49mila euro rispetto a una media italiana ferma a 26mila, si inizia ad assistere a una distribuzione diseguale dei redditi. Il nove per cento della popolazione milanese detiene oggi oltre un terzo della ricchezza complessiva. A ciò, si aggiungono le difficoltà di una reale integrazione dei tanti giovani che scelgono Milano per lavorare e vivere. Il tasso di disoccupazione resta infatti ancora elevato. Ciriticità. Smagliature sempre più visibili, che non possono essere ignorate.