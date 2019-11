Non bastavano i Cinque Stelle normali, ora ci sono anche i grillini dissidenti a fare danni al paese

Il caso Ilva è il primo atto di sabotaggio dei malmostosi parlamentari cinque stelle che Di Maio ha sacrificato per far nascere il Conte 2. Sono una trentina, guidati da Lezzi, Morra, Paragone e con la benedizione di Toninelli. Auguri. Solo in Italia può accadere che una fronda di trombati di un partito possano innescare un incendio politico. Ma nell’anno di grazia 2019 fra Montecitorio e soprattutto palazzo Madama capita che una pattuglia di senatori grillini col mal di pancia per ragioni puramente personali piazzino le armi pesanti contro il “Capo politico”. Per mettere in crisi lui ma forse senza nemmeno rendersi conto di scherzare col fuoco. Di mettere in crisi il governo.

Attorno al caso Ilva si sta creando infatti una tempesta perfetta nella quale una scatenata Barbara Lezzi vede l’occasione per far pagare a Di Maio la scelta di non averla confermata al governo. L’inventrice del maledetto emendamento che ha cancellato lo scudo penale per i nuovi padroni dell’Ilva ha fatto breccia nei cuori giustizialista e pseudo-anticapitalisti del grillismo puro e duro. E pazienza che con ciò si sia bruciato quello che Marco Bentivogli definisce “il cip d’ingresso” per i Mittal.

Dietro la Lezzi si agita una pattuglia di malmostosi di vario tipo, senatori che si sentono emarginati e che si ritrovano a seguire l’esplicita opposizione di Gianluigi Paragone, ministri mancati come il presidente dell’Antimafia Nicola Morra, che già si vedeva ministro dell’Istruzione, mentre il super-trombato Danilo Toninelli non si fa vedere ma viene descritto come tutt’altro che scontento per la nascita della fronda anti-Di Maio. Così come super-irrequieta è descritta Giulia Grillo, fatta sloggiare dal ministero della Salute, che manovra qualche deputato.