I russi in Africa, un’avventura tragicomica degna dei fratelli Vanzina

L'Africa è il continente del futuro. Lo dicono tutti, anche Vladimir Putin, che a fine ottobre ha invitato a Sochi una quarantina di leader africani, accolti da un'esposizione di fiammanti elicotteri e caccia, la principale mercanzia russa, un «aiutateli a casa loro» un po' cinico. Ma il clima è da guerra fredda e Putin, dopo aver ignorato per anni il continente africano, si lancia a capofitto nel nuovo Risiko, perché dove ci sono americani e cinesi ci deve andare anche la Russia. «Le superpotenze che competono su questo continente saranno quelle a determinare il futuro del mondo», annuncia altisonante al vertice il deputato della Duma Anton Morozov. Non è dato sapere come abbiano reagito gli ospiti africani a sentirsi dire che il loro continente è soltanto un terreno di gioco di forestieri. In compenso, media e analisti di mezzo mondo hanno parlato, preoccupati o esaltati, del «ritorno di Mosca in Africa». Che era esattamente l'obiettivo del “vertice africano” a Sochi. «La Russia sta cercando di alimentare la percezione di essere uno dei giocatori principali sulla scena internazionale», è il commento di Grant Harris, ex consigliere sull'Africa di Barack Obama, e Foreign Policy ha fatto un po' di conti in tasca al Cremlino, che attualmente invia nel Continente Nero soltanto il 3,7% del proprio export, di cui più dei due terzi finiscono nel Nord Africa, essenzialmente al vecchio amico Egitto (il cui presidente al-Sisi ha copresieduto il forum di Sochi). Le importazioni sono ancora più scarse, l'1,1%, e i 12 miliardi di dollari di protocolli di intenti firmati a Sochi probabilmente non incideranno molto su questi numeri.

L'ansia della Russia putiniana a ritornare impero come ai tempi sovietici si scontra sempre con gli stessi ostacoli, che cerchi il «pivot asiatico» in Cina, il grande gioco del Medio Oriente o la santa alleanza con i sovranisti europei: non ha molto da offrire. I petrolrubli sono sempre più scarsi, e gli elettori russi sempre più arrabbiati a vederli dirottati dagli ospedali e dalle pensioni verso le avventure geopolitiche d'oltremare. Le tecnologie made in Russia sono piuttosto arretrate, la sua rete di relazioni internazionali troncata dalle sanzioni e il conservatorismo putinista appare una proposta perfino troppo blanda, in presenza di una ricca offerta di autoritarismi autoctoni. Agli occhi del mondo emergente, Mosca propone soltanto due merci veramente appetibili: le armi (possibilmente in regalo, o con un pagamento dilazionato di decenni) e il veto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Due categorie merceologiche richieste da una nicchia di mercato ben precisa, quella dei cattivi ragazzi.

Con una tecnica già collaudata in Occidente, gli emissari russi hanno scommesso infatti soprattutto sui leader che faticavano a trovare assistenza altrove. Come Jacob Zuma, che aveva firmato con i russi un contratto molto oscuro per la costruzione di centrali nucleari. L'accusa di corruzione ha contribuito alla caduta del presidente sudafricano, e il suo successore Cyril Ramaphosa ha subito cancellato il contratto. O come Omar al-Bashir, assistito da un team di esperti russi con dettagliate raccomandazioni su come rimanere al potere riformattando l'amministrazione e i media del Sudan con strumenti moscoviti. C'era tutto, dalla creazione di video fake che dipingevano i manifestanti dell'opposizione come «anti-islamici, pro-israeliani e pro-LGBT» al «fermo preventivo dei leader dell'opposizione alla vigilia delle manifestazioni», praticamente una sorta di manuale del piccolo putiniano, con qualche adattamento esotico come la proposta di «esecuzioni pubbliche di ladri per distrarre l'attenzione del pubblico». Non ha funzionato, e al-Bashir è finito dietro le sbarre.