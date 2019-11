Per Burioni lo studio è essenziale, un somaro con Wikipedia rimane un somaro

Roberto Burioni, medico e divulgatore scientifico, ha le idee molto chiare sul recente caso di abbandono di un neonato affetto da ittiosi arlecchino: « un medico è in grado di fornire informazioni utili sulla malattia, il web molto meno». La linearità della scienza è basata sui risultati oggettivi (i vaccini non causano l'autismo, i tumori non si curano con il bicarbonato) inconfutabili. «La scienza non si basa su dogmi, ma alcune verità sono fattuali».

L'assenza di competenza della classe dirigente, trasmessa sui social, ha contribuito a impoverire i dibattiti politici in rete e in tv. « Ma dire "i social non servono a niente" è sbagliato. Io ero convinto che fosse possibile divulgare la scienza in rete, l'importante era trovare un linguaggio accessibile, diverso da quello delle accademie e dei convegni. Allo stesso tempo bisogna contrastare la competenza acquisita su Google di chi viene da me e pensa di spiegarmi il mio lavoro dopo 3 minuti di Wikipedia. Un somaro con internet rimane un somaro con internet» afferma l'esperto.

Alcuni anni fa sui social c'erano solo bugie sui vaccini e «c'era chi proponeva di sostituirli con l'omeopatia. C'è poco da ridere. Chi grida c'è una bomba ha un vantaggio perchè fa leva sui sentimenti e sull'istinto. Così mi dissi: non si possono lasciare liberi i divulgatori di notizie false».

Anche i dibattiti politici sui vaccini furono contagiati dalle fake news e sui loro potenziali effetti collaterali. Burioni ha il merito di aver tradotto una disciplina molto complicata in racconti comprensibili, immediati e basati ovviamente sui fatti. «Nei social media siamo tutti allo stesso livello, una volta per pubblicare qualcosa bisognava aver il placet di un direttore di un emittente, di un editore, oggi la divulgazione di qualsiasi notizia, anche falsa, è completamente sdoganata, alla portata di tutti, senza filtri o controlli sui contenuti».

L'argomento del suo ultimo libro "Omeopatia" tratta un argomento più ostico perchè «gli antivaccinisti sono fuori dalla comunità, nemici ben definiti. Un battaglia non del tutto vinta, ma almeno c'è stato un cambio di sensibilità. L'omeopatia è sicuramente meno grave, ogni adulto ha il diritto di curarsi come preferisce, ma deve comunque essere informato. Io ragiono come uno scienziato e non posso discutere con chi non riconosce il mio metodo. Come giocare a tennis con uno che pensa di poter prendere la pallina con le mani».