Come si abbreviano destra e sinistra? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia della Crusca

Gli aggettivi destro e sinistro, da cui derivano i sostantivi destra e sinistra, ricorrono di frequente nella lingua di tutti i giorni: dall’ambito medico e anatomico a quello politico, ciò che si può segmentare in due parti tra loro opposte presenta una parte destra e una sinistra. Tralasciando i sensi figurati di queste coppie di aggettivi e sostantivi (come ‘propizio’ e ‘sfavorevole’ oppure ‘oriente’ e ‘occidente’) o le estensioni di significato (come, con rinvio alla mano, ‘pugno inferto con la destra o sinistra’ o, nel caso di sinistro, ‘evento pregiudizievole’), destro/a e sinistro/a vengono spesso usati in forma abbreviata. In questo caso si parla di abbreviazioni e non di sigle, poiché le sigle riducono sintagmi formati da più parole alle sole lettere iniziali di queste (si veda a tal proposito la scheda di Consulenza di Raffaella Setti).

Destro/a deriva dal latino DĔXTĔRU(M) e ha riscontri in varie lingue indoeuropee, tutti collegati alla radice *dek ‘ricevere’ (l’Etimologico), mentre il suffisso -ter indica ‘opposizione’ (DELI), in questo caso con riferimento alla parte sinistra. Le abbreviazioni usate per destro/a sono:

- Dx. L’abbreviazione dx comune in ambito medico, nasce per contrazione dal latino DĔXTĔRU(M). La forma con grafia etimologica dextro/a, ricorrente ampiamente nei testi delle origini che provengono dalle aree centrali (toscani, senesi, pisani) e settentrionali (bolognesi e veneziani), è probabilmente alla base dell’abbreviazione dx, registrata in molti dizionari dell’uso (GRADIT, Sabatini-Coletti 2008, Garzanti 2017 [con la erronea indicazione di “sigla”], Zingarelli 2018) e in dizionari di sigle e abbreviazioni (Gislon-Palazzi 1993, Malossini 1999, Righini 2001). Altri dizionari, anche recenti, non registrano l’abbreviazione: tra questi Devoto-Oli (sia nel lemmario che nella sez. Sigle, abbreviazioni) e Vocabolario Treccani online.

- Ds. In alcuni referti medici per ‘destro/a’ si può trovare ds, abbreviazione che contrae la forma italiana anziché la base etimologica latina. Ds viene usato con il significato di ‘destro/a’ anche in altri ambiti scientifici: ad esempio, consultando il corpus di Google libri si ritrova in testi riguardanti la biologia, l’architettura, l’archeologia, la filologia, in cui viene usato per indicazioni di carattere testuale. Se consideriamo il blocco di dizionari ricordati prima, l’abbreviazione ds ‘destro/a’ ricorre solo in Malossini 1999 e in Gislon-Palazzi 1993. Meno frequente rispetto a dx, DS nei testi antichi è anche abbreviazione di Deus (Mazzoleni 1972); di recente è stata la sigla politica dei Democratici di Sinistra. I diversi contesti d’uso eliminano o riducono drasticamente il rischio di fraintendimenti.

- A volte vengono prodotte abbreviazioni occasionali, usate in casi sporadici e solitamente sciolte all’inizio del testo in cui ricorrono, quali des e dr (quest’ultima facilmente equivocabile per dottore; cfr. la scheda di Raffaella Setti su Dott. e Dr.). Nonostante la possibile confusione, dr è registrata come abbreviazione di ‘destro/a’ nel Dizionario delle sigle e delle abbreviazioni di Tramonti e viene inserito con questa accezione in alcuni testi ritrovati in Google libri.

Tirando le somme, la più comune riduzione di destro/a (registrata nella maggior parte dei dizionari dell’uso) è dx, come si evince dalla seguente tabella che riproduce il numero di occorrenze nelle pagine in lingua italiana su Google (ricerca effettuata il 14/6/2019, inserendo il sintagma tra virgolette del tipo “sost. + dx/ds”):