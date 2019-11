I figli del debito. Ecco come i nostri padri ci hanno rubato il futuro

«Se avete lavorato o vissuto soprattutto dopo il 1992, siete figli del debito». Quello del 1992, anno di Tangentopoli ma anche del Trattato di Maastricht, è il primo punto di riferimento temporale che il giornalista Francesco Vecchi dà nel corso de Linkiesta Festival per tracciare il suo ritratto de I figli del debito (Edizioni Piemme). «I figli del debito sono le ultime generazioni arrivate in Italia, che si sono ritrovate con un enorme debito pubblico», spiega. «E che per di più non ne sono responsabili e non hanno goduto degli anni in cui il Paese, facendo debito, distribuiva soldi a pioggia o assunzioni di massa».

Dei “figli del debito” Vecchi ha dialogato con Lia Quartapelle, capogruppo Pd nella Commissione Esteri della Camera. «All’Italia era stato permesso negli anni precedenti alla caduta del muro di Berlino di essere di manica larga nella gestione della spesa pubblica, perché faceva parte di una certa parte di mondo. Quando è caduto il muro, quella spesa là te la dovevi pagare da solo. Ad oggi abbiamo una credibilità sulla nostra capacità di ripagare il debito che è più bassa della Grecia. Ma non c’è nessuno che chiede una responsabilità politica nella gestione del debito, quando lo spazio fiscale si va via via riducendo sempre di più».