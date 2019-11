Bruxelles in stallo, senza Commissione e a corto di risorse

Mentre Macron, di lì a poco, ha proposto l’ex manager Thierry Breton, solo il 6 novembre il nuovo governo della Romania ha inviato la nomina di Adina Valean per i Trasporti completando così il quadro.



Il percorso per la nuova Commissione riprende dunque con le audizioni che i nuovi tre candidati commissari (francese, ungherese e romeno) dovranno affrontare tra qualche settimana al Parlamento. Se le audizioni dovessero richiedere più tempo, vi sarebbe il rischio concreto di un rinvio dell’insediamento all’anno prossimo. A ciò si aggiunga che manca ancora all’appello il commissario inglese che la Von der Leyen ha richiesto urgentemente a Boris Johnson e la cui assenza rappresenta un ulteriore elemento di blocco.



Tutto ciò avviene in un momento particolarmente delicato, nel mezzo delle negoziazioni per il nuovo quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea che ad oggi risulta in stallo e sul quale insistono due ordini di problemi.



L’attuale bozza di bilancio non prevede risorse per realizzare alcune delle proposte bandiera contenute nel programma grazie al quale la Von der Leyen ha ottenuto la fiducia, come il Green New Deal di cui molto si parla. Poiché è difficile immaginare che il budget aumenti in senso assoluto, attraverso risorse aggiuntive, è necessario lavorare ad una diversa allocazione delle risorse già stanziate per recuperare fondi. Questo genere di negoziazioni non è mai indolore e riaprire una discussione con gli Stati Membri è quasi sempre faticoso. D’altro canto, se l’accordo sul bilancio pluriennale non cambiasse, tra qualche mese del tanto declamato Green New Deal potrebbe restare solo qualche labile traccia.



Un’ulteriore conseguenza dello stallo è che il ritardo dell’approvazione del nuovo bilancio pluriennale potrebbe creare un periodo di vuoto di risorse. A fine dicembre 2020 infatti termina l’attuale programmazione e se i regolamenti dei nuovi programmi non saranno pronti, dal primo gennaio 2021 si va incontro ad un vero e proprio vuoto di risorse e progetti. Le implicazioni sono serie ed importanti: dai ragazzi che rischiano di non avere i fondi partire per l’Erasmus a diverse miglia di progetti di ricerca che non verrebbero rifinanziati, per fare solo alcuni esempi.