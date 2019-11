Ilva, Alitalia, Whirlpool e le altre: i venti di crisi di un governo senza un progetto

Le 48 ore che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato ad ArcelorMittal per presentarsi con una nuova proposta per il rilancio dell’ex Ilva sono scadute. Martedì dovrebbe tenersi un secondo incontro. Ma il silenzio del colosso dell’acciaio franco-indiano non lascia ben sperare. Con la “bomba” degli 11mila di lavoratori a rischio e il naufragio definitivo della siderurgia nazionale pronta a esplodere nelle mani dei giallorossi. Proprio nelle stesse ore in cui da Palazzo Chigi sentono sempre più forte il ticchettio del detonatore di Alitalia, un evergreen delle crisi aziendali italiane, che si trascina da mesi di proroga in proroga, senza che Ferrovie e ministero dell’Economia riescano a convincere i partner privati a formalizzare il salvataggio. E per non farsi mancare nulla, è arrivato pure il promemoria dei sindacati al governo: «Whirlpool è ancora in bilico, è necessario riprendere subito il confronto al Ministero dello Sviluppo economico». Il tris è servito.

Ed è solo la punta dell’iceberg delle 160 procedure di crisi aziendali aperte – come ha ricordato il segretario generale aggiunto della Cisl Luigi Sbarra nel corso de Linkiesta Festival – sulle quali pure il presidente Sergio Mattarella ha chiesto una rapida risoluzione a Conte nel faccia a faccia della scorsa settimana. E se la soluzione tampone resta sempre e solo la cassa integrazione, per evitare la perdita di posti di lavoro, e di voti, all’orizzonte ora si staglia il rischio di una grossa bolla. «Molte delle aziende coinvolte nei 160 tavoli di crisi aperti al Mise stanno utilizzando le durate massime degli ammortizzatori sociali. Questo significa che già con l’attuale legge di bilancio, che sarà approvata tra qualche mese, o il governo fa un investimento per assicurare le proroghe e il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, oppure i primi mesi del prossimo anno noi cominceremo ad avere i primi licenziamenti», spiega Sbarra. «Sono quasi 250mila i lavoratori e le lavoratrici italiane interessate nei prossimi mesi dalle proroghe degli ammortizzatori sociali».