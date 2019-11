Il caso Ilva è il ritratto di Dorian Gray della sinistra italiana

Decrescita al posto dello sviluppo, retorica paleo-ambientalista al posto di una politica industriale e populismo penale al posto di diritti e garanzie: se ripercorriamo passo passo la crisi dell’Ilva non possiamo non notare come l’intera vicenda riassuma in se stessa tutte le involuzioni ideologiche che la sinistra ha incubato negli anni Settanta, coltivato negli anni novanta ed esternalizzato negli anni duemila al Movimento 5 stelle, per esserne infine divorata, come sta avvenendo in questi giorni. Fino agli ultimi lacerti del suo insediamento sociale e culturale nel mondo del lavoro, con quel che restava di un’idea sia pure ingenua di progresso, che bene o male le permetteva di mantenere ancora un rapporto con la storia e con la modernità. Per la sinistra italiana – o comunque si vogliano classificare gli ultimi eredi, nei partiti e nel sindacato, di quello che fu il movimento dei lavoratori – il gigantesco scheletro dell’Ilva è lo specchio del suo futuro imminente. O forse il suo ritratto di Dorian Gray.

La tragedia dell’Ilva non riguarda solo la sinistra, ovviamente. Lo stesso dibattito sulla necessità di uno «scudo penale» appare indicativo del punto a cui siamo arrivati: implicita ammissione di un intero sistema che non si fida più di se stesso. E fa bene. In un Paese in cui da un lato la magistratura interviene per spegnere e dall’altro il governo promette di riaccendere, in cui gli stessi politici oscillano tra la strumentalizzazione demagogica della vicenda giudiziaria e il tentativo di sterilizzarne o aggirarne gli effetti, tra ex magistrati che fanno politica utilizzando le inchieste, magistrati che prima indagano e poi si candidano ad amministrare e candidati che prima denunciano e poi pretendono di mettere a tacere le loro stesse denunce, in cui si passa in un minuto dall’invocazione della pubblica gogna alla proposta dell’impunità assoluta: di chi e di che cosa ci si può mai fidare, in un Paese così?