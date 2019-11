La sfida di Mara Carfagna per rigenerare il centrodestra liberale e non regalare l’Italia a Salvini

Al Festival del nostro giornale, Carfagna ha detto che vorrebbe provare a combattere la partita dentro Forza Italia, ma il confronto con l’entourage di Berlusconi, prima ancora che con il Cavaliere, non sembra promettere bene per questo scenario. Eppure è chiaro che la vice presidente della Camera, più che alla suggestione “Forza Italia viva” con Renzi, sia interessata a “Viva Forza Italia”, ovvero a un rilancio delle idee tradizionali del suo parito.

D’altro canto, se Forza Italia continuerà a fare da ruota di scorta a Salvini, con un ruolo gregario addirittura rispetto a Giorgia Meloni, con un’ala, quella di Giovanni Toti, che farà la claque di Salvini e un mondo mediatico di riferimento trasformatosi in un miserabile servizio d’ordine, di terz’ordine, il futuro prossimo di Mara Carfagna e di una parte di deputati e senatori forzisti, per non parlare degli elettori che per anni hanno votato il Cav e ignorato Lega e Meloni, appare sempre più fuori dal perimetro del partito fondato da Berlusconi.

Restando nel centrodestra, la possibile via d’uscita consensuale di Carfagna e di altri è quella di costruire una nuova casa per quegli elettori di centrodestra che non si riconoscono nel populismo becero di Salvini. Un’operazione simile a quella compiuta da Renzi a sinistra, ma in questo caso ancorata sul fronte di centrodestra. Di nuovo, bisognerà capire come si evolverà la legislatura e con quale legge elettorale si voterà nel 2023 (o prima), ma è ovvio che nel lungo termine due compagini di questo tipo, una di destra e una di sinistra, entrambe a vocazione liberal e antisovranista, saranno destinate a incontrarsi.



È una buona notizia che le forze antipopuliste e filo occidentali stiano cominciando a reagire invece di subire e basta. Le differenze sono evidenti, ma non possiamo dimenticare quanto è successo in Francia, con la République En Marche di Emmanuel Macron che ha svuotato i socialisti e i repubblicani, né quello che sta succedendo in Gran Bretagna con la liberal-democratica Jo Swinson, una leader capace di attrarre deputati ed elettori del New Labour e dei Tories, gli uni e gli altri in fuga dai rispettivi populismi antieuropei. Siamo ancora lontani dal costruire una vera «alleanza contro gli stronzi», servità tempo e sarà soprattutto necessaria una gran dose di coraggio e di spregiudicatezza, olte che un bagno di umiltà di tutti i protagonisti.