Alla Rai i grillini occupano le poltrone, i renziani fanno i grillini, il Pd è assente

Sulla Rai, da sempre regno del caos italiano, avviene che i grillini sembrano establishment e i renziani grillini. Viale Mazzini è come quella scena de La signora di Shangai di Orson Welles dove il moltiplicarsi di specchi inganna e contro-inganna lo spettatore e i personaggi spuntano da ogni dove, come per magia. Ma la Rai è anche un’enorme ragnatela di poteri e interessi che permanentemente intrappola i partiti, i sottopartiti, le correnti, il bosco e il sottobosco della politica.

In questa ragnatela, e non da oggi, sono finiti i grillini - qui di scatolette di tonno nemmeno l’ombra - a maggior ragione per il fatto che adesso, smaltita la grande pappata dei leghisti, c’è ancora più posto a tavola. Eccoli dunque i nipotini del vaffa attovagliarsi ai vari tavoli dell’ennesima spartizione dell’Azienda, questa volta con un Pd che, fedele alla linea, non sembra avere le idee chiarissime sul futuro della servizio pubblico: almeno Renzi era riuscito a combattere l’evasione del canone con lo stratagemma di infilarlo nelle bollette (dopodiché nemmeno il Rottamatore era riuscito a combinare molto, Campo Dall’Orto chi se lo ricorda più).

Ma ecco che proprio sul canone è un renziano che si mette a fare il grillino (d’antan): è Michele Anzaldi, gran castigamatti di Saxa Rubra, fastidioso come un moscone per dirigenti e star televisive di diverso ordine e grado, censore tosto pronto a scrivere nomi e cognomi dei cattivi sulla inevitabile lavagna dell’Auditel. Da vero grillino (sempre d’antan) il cattivo onorevole renziano si è messo a raccogliere le firme attraverso Change.Org. Una petizione online: finché la Rai non tornerà a fornire informazione e pluralismo, è giusto che i cittadini paghino meno canone. L’offerta del servizio pubblico diminuisce? Allora diminuisca anche il canone. Ha già messo insieme 10mila firme in pochi giorni.