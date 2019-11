Perché #AnneFrank è un film da vedere, prima che la memoria venga cancellata

Proprio per questo il film non trascura nulla, dipanandosi lungo i sentieri del ricordo e della possibilità. Cosa sarebbe diventata Anna Frank? Lo si può forse cogliere ascoltando le storie (parallele, appunto) delle donne sopravvissute? Magari anche lei, come Sarah Lichtsztejn Montard, avrebbe considerato i propri figli la sua «vendetta contro i nazisti. E i nipoti, be’, il mio marameo ai nazisti». Oppure, come Arianna Szörenyi, avrebbe lasciato alla figlia la difficile eredità di un dolore incolmabile («Mia madre non è mai uscita dai campi. Una parte di lei è rimasta lì per sempre»), propagando la sofferenza – e con quella, la necessità di risolverla, di ricordarne le cause, di combatterle, di generazione in generazione.

Perché il film, che è indirizzato (e per fortuna) ai giovani, ha proprio questo obiettivo: raccontare, ancora e ancora, quello che è accaduto. Mostrare, di nuovo e di nuovo, le immagini dei morti e dei vivi (ridotti quasi a scheletri) all’arrivo degli esercito degli Alleati nei campi, far capire e immaginare, magari con l’immedesimazione, come sono andate davvero le cose, anche indugiando nei suoi lati meno tragici. Lichtsztejn-Montard racconta di come, insieme alle altre bambine, «giocavamo con i nostri pidocchi: li mettevamo vicino alla cucitura di una maglia e facevamo la gara a quale arrivasse per primo». Il premio, certo, «non esisteva. Ma così facevamo passare il tempo». E dice che quando potevano, cantavano: «Noi francesi soprattutto le canzoni di Edith Piaf. Gli italiani invece “Mamma”, per nostalgia. Era bello».

Ma alla fine, quando il viaggio di Katerine si conclude, la lettura del diario di Anna Frank si interrompe (i nazisti li scovano due settimane dopo il suo primo bacio con il compagno di clandestinità Peter van Pels) e le sopravvissute lanciano il loro ultimo appello a non dimenticare, la sensazione che rimane è un misto di angoscia e vuoto. È vero, l’Europa è disseminata di monumenti, lineari e geometrici come la spietatezza messa in campo dai nazisti, ed è costellata da musei, comitati per non dimenticare, associazioni, programmi scolastici. In questo ambito, chi vuole sapere, può farlo. Eppure quell’epoca si sta allontanado – è inevitabile – nel tempo. Le storie cominciano a scivolare via, i testimoni sono sempre di meno. Il ricordo rischia di appesantirsi di retorica e il risultato è che la gravità di quanto è accaduto comincia a scolorire.

Non è un caso che, sempre di più, circolino idee che minimizzano, o negano o, peggio ancora, rivendicano, quello che hanno fatto fascisti e nazisti. Qualcuno dirà che ci sono sempre state, ed è vero. Ma prima che una certa politica, per mere ragioni elettorali (si spera almeno), facesse loro l’occhiolino, restavano confinate nel tabù dell’indicibile. Ora non è più così: certe cose vengono dette, avvalorando l’idea che si possano dire. Per questo film come #AnneFrank: vite parallele sono più preziosi che mai. Servono a tutti: ai giovani, ma non solo a loro. Perché, come è noto, «la memoria umana è uno strumento meraviglioso ma fallace» (non vi diciamo chi lo ha detto, perché dovreste saperlo già).