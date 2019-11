Il caso dell’Ilva è solo un esempio tra tanti. Lo Stato deve intervenire sulle riconversioni (e sulla formazione)

La cattiva notizia è che comunque andrà la vicenda dell'Ilva non dobbiamo illuderci: il calo dei lavoratori impiegati nel settore della metallurgia continuerà, come ha fatto in tutta Europa dal 2008 in poi, dalla vigilia della Grande Recessione. Nonostante l'Italia per una volta abbia sofferto un pò meno degli altri Paesi, come Francia o Spagna, un tale calo appare come un fatto strutturale.

La concorrenza globale e l’automatizzazione non perdonano. La riduzione un po’ ovunque è meno forte se parliamo di produzione in fonderia, mentre diventa importante nell’ambito della fabbricazione di laminati e tubi. Persino nel Paese che conta più operai impiegati in quest’ambito e che ha l’industria più forte, la Germania, vi è il segno meno.