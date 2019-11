Il partito del Pil è un’idea formidabile, peccato che non esista

Dicesi partito del Pil quel movimento economico-industriale formatosi spontaneamente per incentivare lo sviluppo produttivo e promuovere misure che vadano a invertire la rotta rispetto alla situazione stagnante dell’economia nazionale. Prendiamola come bozza per una definizione un po’ più articolata, ed elegante, che spetterà alla dottrina politica formulare. Il senso è più o meno questo. Volendo restare più giornalistici, quindi terra-terra, il partito del Pil è quell’insieme di soggetti che, ogni volta che l’Istat pubblica una congiunturale negativa sulla produzione industriale – come adesso: -0,4% a settembre su agosto 2019; -2,1% sullo stesso mese del 2018 – viene contattato dai cronisti per un commento a caldo, uno sprone alla politica affinché faccia qualcosa, perché così non si può andare avanti. Per essere poi social infine – così entriamo nell’algoritmo – del partito del Pil va detto che ha fatto suoi hashtag quali #politicaindustriale, #industria40, #lavoro, #innovazione, ma anche #greeneconomy e #formazione.

Il nome circola ormai da qualche anno, ma il concetto è ancora in fase di fluida definizione. Certamente siamo lontani dall’identità di un partito del Secolo breve. E questo è un bene. Il partito del Pil infatti non ha nessuna delle ritualità, gerarchie e linee programmatiche di quei soggetti. Per il semplice motivo che non è un partito politico. È piuttosto una nebulosa di realtà, individuali e non, differenti praticamente in tutto, ma accomunati dalla consapevolezza che nella crescita economica sta la chiave di volta di tutti i problemi. Sindacati, imprenditori, associazioni di categoria, professori, analisti e giornalisti. Questi più o meno gli iscritti al partito. Magari anche qualche elettore e cittadino che di queste cose ne mastica solo perché è un attento e libero osservatore.

Tanta roba! Quando mai l’Italia ha avuto una santa alleanza così trasversale? In questi giorni si parla di nuovi contenitori politici, amicizie che per far fronte comune potrebbero sbocciare tra attori che, fino all’altro ieri, era inimmaginabile potessero parlarsi. Di fronte a teorie, congetture e simulazioni però, il partito del Pil appare come l’eventualità più realizzabile. Al confronto con le geometrie variabili che caratterizzano da sempre il panorama politico italiano, un pacchetto di mischia fatto di gente che produce e lavora, e che quindi sa bene come vanno le cose è l’ipotesi più realistica e perseguibile. E infatti c’è chi nel partito del Pil ripone auspici di una certa sostanza. Per esempio Angelo Panebianco sul Corriere della Sera di lunedì, il quale sostiene che «potrebbe essere più forte di quanto i nemici immaginino».