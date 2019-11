Filippo Rossi racconta il disperato bisogno di destra, liberale e moderna

La proposta ha echeggiato nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti per tutto Linkiesta Festival. C’è chi ha ammiccato all’idea e chi invece ha cercato di schivare la pallottola, dall’inizio alla fine. Fatto sta che il referto parla chiaro: la cura per fermare la demolizione del centrodestra è una nuova linfa politica: un partito o un movimento liberale, lontano dai valori che guidano l’estrema destra di Salvini. «Una buona destra» la definisce Filippo Rossi, fondatore del festival Caffeina di Viterbo e autore Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una buona destra (Marsilio editore), nel quale argomenta quello che secondo lui è lo «spazio politico per un movimento liberal-popolare, a sinistra di Giorgia Meloni e a destra di Renzi.»



Filippo Rossi, quella destra che secondo lei ha contribuito a fare dell’Italia un paese moderno, è sull’orlo dell'estinzione?

In realtà penso che quella destra sia già da tempo scomparsa. E non è detto che sia un fatto negativo: questo implica che siamo nell’anno zero della nuova destra o di una destra moderata. Vedo in Italia un’esigenza di costruire un contenitore di una “buona destra”.

Rifacendosi a contesti già in essere o partendo da zero?

C’è bisogno di una casa che non c’è. Stimo molto Mara Carfagna e rispetto le sue ultime posizioni, ma è ovvio che la nuova casa non può più essere Forza Italia: forse non lo è mai stato, in quanto figlia di una altro periodo storico, che non esiste più. Se noi ricordiamo come era strutturato il centro destra anche solo 15 anni fa, era un altro mondo. Con la consapevolezza che oggi tutto è cambiato, e prendendo spunto dagli altri contesti politici europei, il messaggio che emerge è quello della necessità di un nuovo contenitore. Per una destra moderna, laica e liberale.