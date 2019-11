Per Giovanni Orsini un nuovo centrodestra non c’è, e l’alleanza con Italia Viva sarebbe ancora troppo debole

Renzi a Linkiesta Festival ha detto che andrà in doppia cifra...

E buona fortuna a lui. Io penso invece che quella sia un’area da 5 per cento, o al massimo 6 o 7. Qui sorge un problema serio di rilevanza, che vale per Italia Viva ma a maggior ragione vale per la componente "antisovranista" di Forza Italia. Mara Carfagna, con tutto il rispetto, non ha lo standing di Matteo Renzi. In molti potrebbero dire che la forza politica di quest’ultimo è un asset negativo, tuttavia farsi sentire nello spazio pubblico della politica ai giorni d’oggi è difficilissimo e bisogna avere un’energia comunicativa e di rottura unica. Il caso di Salvini da questo punto di vista è emblematico. Non so se Mara Carfagna ne ha la forza.

C’è bisogno anche di un restyling in termini di programma e proposte se si vuole recuperare quei voti ormai in mano di Lega e Fratelli d’Italia...

Sì, ma secondo me non oggi. Questo è un progetto di lunga lena e solo a certe condizioni potrebbe avere delle chance. Oggi il duo Salvini-Meloni è troppo moderno: sono estremamente contemporanei, e non vuole essere un giudizio di valore ma un giudizio di fatto. Insieme come Lega e Fratelli d’Italia in fondo non sono mai stati veramente messi alla prova, questo è il punto: il concetto di rimettere in piedi un centrodestra moderato e liberale per riprendere i voti a Salvini e alla Meloni può avere un senso solo dopo che questi hanno governato, hanno fallito, non sono riusciti. Solo allora si riapre uno spazio politico. In queste condizioni non c’è un figura in grado di riprendere i voti, con un chiarezza comunicativa e di leadership così alta.

Neanche se i senatori uscenti di FI si affidassero alla guida di Renzi?

È la somma di due debolezza, non di due forze. Renzi ha talento politico da vendere, a mio avviso, ma la storia è quella che è: ha fatto degli errori molto gravi e il suo gradimento nell’elettorato è molto basso, anche in una parte importante del centrodestra. Non credo quindi che quello sia un matrimonio che possa portare figli: anche uniti possono arrivare al 6, massimo 7 per cento. Sarebbero lontani dall'essere protagonisti della scena attuale e soprattutto distanti anni luce dall’impensierire Salvini e Meloni. Almeno per ora.