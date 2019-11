Di Maio non lavora granché, ma i diplomatici sì e sulla Siria anticipano la Germania con un vertice a Roma

Eppure il suo ministero lavora sui dossier di competenza. La conferenza sulla Libia che doveva essere organizzata dalla Germania a Berlino per il mese di novembre non si terrà, a dimostrazione di quanto sia complicato per tutti riuscire a mettere d’accordo i vari attori della crisi libica.

Una nuova riunione tecnica è prevista per il 20 novembre, sempre in Germania, per cercare di convincere gli Stati esteri che hanno interessi nel paese nordafricano ad adoperarsi per un cessate il fuoco che possa costituire da base per dei colloqui di pace significativi. L’Italia ha sempre sostenuto il percorso tedesco, come ribadito dal ministro Di Maio nella sua visita a Berlino di sabato 9 novembre, ma non vede in modo così negativo l’ennesimo rinvio.

Il motivo, ci spiega una fonte diplomatica, è che l’Italia cercherà di organizzare informalmente un summit a Roma, dal 5 al 7 dicembre, in occasione della conferenza annuale Mediterranean dialogue (Roma Med 2019) e quindi, a questo punto, prima del meeting di Berlino. In quell’occasione Luigi Di Maio incontrerà il suo omologo russo, Sergei Lavrov, interlocutore di peso visto il sempre maggiore coinvolgimento di Mosca nel conflitto: secondo il New York Times decine di mercenari russi appartenenti alla compagnia privata Wagner sarebbero impegnati in Libia al fianco delle truppe del generale Khalifa Haftar, che controlla la Cirenaica e dallo scorso aprile assedia Tripoli, capitale in mano al governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e retto da Fayez al Serraj.