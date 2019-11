Tredici miliardi in dieci anni. Ecco come sarà Milano nel 2030

«Arriveranno tredici miliardi di investimenti immobiliari nei prossimi dieci anni». Una frase così poteva dirla solo il sindaco di Milano Beppe Sala. Perché nell’Italia stagnante a crescita zero, l’unica a correre è Milano. Attira capitali privati per la certezza delle regole e la velocità della burocrazia, ospita la metà delle multinazionali presenti in Italia e fa il 10% del Pil nazionale. Ecco perché è diventata la capitale europea per investimenti secondo il rapporto 2019 di Scenari immobiliari. A giugno, Milano ha battuto il record di compravendite immobiliari: 1,6 miliardi di euro, un balzo di +38,9% se comparato ai primi sei mesi del 2018 (Dati Prelios). Sono quasi tutti capitali esteri: i principali investitori provengono da Stati Uniti, Germania e Asia (82,4%). E nei primi nove mesi del 2019 ci sono stati 2,1 miliardi di euro di investimenti. Non è un caso. L’anno prima sono arrivati 2,8 miliardi di investimenti, nel 2017 erano 4,3. Numeri difficili da leggere ma facili da capire. Il senso è uno: Milano è diventata la miniera d’oro del real estate. C’è però una differenza tra il 2018 e il 2019. Ora i grandi gruppi non investono più nel centro storico, ma puntano alle aree suburbane (580 milioni investiti) e al Progetto di Porta Nuova (420). Non ci sono solo compravendite: entro il 2024 si prevedono 730 mila metri quadrati di nuovo mercato immobiliare. Un giro d’affari da 2,9 miliardi che ancora non tiene conto delle Olimpiadi del 2026 e della costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan.

Tanti miliardi d’investimento nelle mani di poche e importanti società immobiliari che coordinano i lavori privati per costruire la Milano del 2030. Come il fondo statunitense Hines che a giugno ha annunciato investimenti per 3 miliardi di euro entro il 2023. Per ora a nord della città si occupa con il gruppo Prelios di riqualificare l’area di Sesto San Giovanni, dove un tempo c’erano le acciaierie Falck: 1,45 milioni di metri quadrati, l’area di riqualificazione più grande d’Italia. Ad aprile ha acquistato un lotto più piccolo ma rilevante: l’ex Ippodromo Trotto: 145mila metri quadrati vicino allo Stadio San Siro. L’idea è quella di costruire un complesso residenziale da 400 appartamenti da dare in affitto. Dovrà però armonizzarsi con il progetto del nuovo impianto che inter e Milan vorrebbero costruire al posto del Meazza. Ma ancora mancano i dettagli. Hines ha anche iniziato i lavori che tra due anni porteranno a uno studentato da 1200 posti letto nei pressi di Porta Ticinese, in Via Giovenale, zona Bocconi. C’è anche la Värde Partners che assieme a Borio Mangiarotti investirà 250 milioni di euro per costruire un nuovo quartiere in oltre 300 mila metri quadri tra Via Calchi Taeggi e via Bisceglie. Oppure gli australiani di Lendlease che hanno ottenuto la riqualificazione dell’area post Expo e assieme alla società Risanamento stanno costruendo a Santa Giulia un nuovo business district attorno alla sede di Sky che il 2 ottobre è stata acqusitata definitivamente per 262 milioni di euro. Lì, a due passi dal bosco di Rogoredo entro la fine del 2021 saranno completati gli edifici Spark One e Spark Two.