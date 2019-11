Falliscono di più. Fatturano di meno. Le piccole e medie imprese mai così deboli dal 2013

Non bastavano i 160 tavoli di crisi aziendali, il caos Ilva e Alitalia. Ora, per la prima volta dal 2013, anche le piccole e medie imprese italiane mostrano forti segnali di debolezza. La redditività è in calo e il fatturato è fermo ai livelli del 2017, con i ritardi nei pagamenti e le dichiarazioni di fallimento che sono tornati a crescere. La congiuntura più debole, per fortuna, non ha intaccato i profili di rischio delle imprese, che però continuano a muoversi “in difesa”, senza investire. La fotografia amara, nello stesso giorno in cui l’Istat ha registrato la settima flessione consecutiva nella produzione industriale, arriva dal Rapporto Cerved 2019 dedicato alle pmi, che ogni anno fotografa lo stato delle di salute delle nostre imprese dal punto di vista dei bilanci, della demografia, del credito e del debito commerciale e del rischio di default. «Dopo cinque anni in cui avevamo dato conto della lenta ma costante ripresa delle pmi, nel Rapporto 2019 emergono una serie di segnali che suggeriscono la fine di questa fase», spiega Andrea Mignanelli, ad di Cerved group.

Il rallentamento ha riguardato tutti i settori, con l’eccezione delle costruzioni, che dopo anni di forte debolezza hanno evidenziato una crescita più sostenuta del resto dell’economia. Il valore aggiunto è cresciuto (+4,1%) ma ritmi più ridotti dei costi del lavoro (+5,6%), con effetti negativi sulla produttività. Per la prima volta dal 2013 gli indici di redditività risultano in calo. E anche i dati relativi alla demografia di impresa indicano un indebolimento. Dopo il positivo balzo del 2017 (+5,5%), il numero di pmi ha continuato a crescere nel 2018 raggiungendo quota 161 mila, ma a ritmi più lenti (+2,9%). E nei primi sei mesi del 2019 il numero di nuove aziende risulta in calo.

In crescita, invece, le uscite dal mercato: nel 2018 è di nuovo aumentato il numero di pmi che hanno avviato procedure di default o di liquidazione. E nel 2019 i fallimenti sono tornati a crescere, con incrementi maggiori nell’industria e nei servizi.