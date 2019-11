Regalare un fondo pensione a tuo figlio permette di risparmiare sulle tasse

Che abbia pochi mesi o sia un giovane adulto, un bel regalo che puoi fare a tuo figlio è aderire per lui a un fondo pensione. Si tratta di un gesto altruistico grazie al quale lo aiuterai a costruirsi una sicurezza economica in più che lo accompagnerà dapprima lungo il percorso verso l’indipendenza e sarà poi al suo fianco per tutta la vita. Non solo, ad un bambino che a due anni si ritrova un fondo pensione gli verrà automatico, una volta adulto, continuare a investire per il suo futuro.

Oltre al risparmio, gli regalerai maggiori flessibilità e vantaggi fiscali:

possibilità di richiedere anticipazioni fino al 75% di quanto accumulato per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa

fino al 30% per qualsiasi esigenza, ad esempio per gli studi

dopo 15 anni di partecipazione l’aliquota agevolata del 15% diminuisce ulteriormente fino ad arrivare al 9%

Aderendo entro dicembre 2019 a un fondo pensione per un figlio fiscalmente a carico potrai dedurre dal tuo reddito dichiarato ai fini IRPEF i contributi versati fino a ben 5.164,57 euro e risparmiare, già nel 2020, sulle tasse.

