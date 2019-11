Storia del Mississippi, dove l’ultimo democratico è un Di Pietro del Delta

Ma ciònonostante, da procuratore generale eletto per la prima volta nel 2003 e poi successivamente per quattro mandati consecutivi, ha perseguito sia criminali come l'ex membro del Ku Klux Klan Edgar Ray Killen, alla cui vicenda si ispirò il film Mississippi Burning, sia potentati economici: le compagnie assicuratrici relativamente ai danni provocati dall'uragano Katrina nel 2005 e fatti pagare alle casse pubbliche, le grandi case farmaceutiche, accusate di essersi fatte pagare dei farmaci a prezzo pieno in modo fraudolento, e anche Google, ritenuta colpevole di favorire la violazione del copyright.

Insomma, un profilo che definiremmo da Antonio Di Pietro del Delta. Ma l'orientamento conservatore dello stato, che stride con la povertà della popolazione, con quasi il 20% degli abitanti che vive in uno status di estrema indigenza, era troppo per Hood per riuscire a battere il vicegovernatore uscente Tate Reeves, faccia pulita da conservatore classico ultraliberista, che ha prevalso con il 52% a 46% contro Hood, l'ultimo Democratico che manteneva una carica elettiva di governo nello Stato.

A completare il riallineamento ha contribuito l'intervento dell'ultimo minuto del presidente Trump, che ha fatto quello che sa fare meglio: mobilitare la sua base elettorale specie in uno stato in cui ha un tasso di approvazione del 56%. Ma i risultati negli altri stati di questa tornata elettorale dimostrano, una volta di più, che l'hanno prossimo il tocco magico di Trump potrebbe non essere abbastanza. Chiedete conferma a Matt Bevin in Kentucky.

(Tratto dalla newsletter Jefferson-Lettere sull'America. Per iscrivervi cliccate qui)