Ecco tutti i numeri del Mose, l’opera che forse avrebbe salvato Venezia

Venezia affonda e l’opera che avrebbe dovuto scongiurare le alluvioni durante l’alta marea non è ancora pronta. Le 78 paratoie mobili installate nei porti del Lido, Chioggia e Malamocco non possono ancora isolare la città dal Mar Adriatico. Richiesta dopo l’alluvione del 4 novembre 1966, pensata negli anni Ottanta, iniziata nel 2003, avrebbe dovuto entrare in funzione nel 2016, ma il Mose non è ancora pronto. Ci costerà cento milioni di manutenzione al giorno ma il progetto del modulo sperimentale elettromeccanico è stato costruito solo per il 90%. L'ultima scadenza è prevista per il 31 dicembre 2021 ma in pochi credono che si realizzerano i lavori. E quando arriva una piena sopra i 110 cm Venezia non sa cosa mettersi per non affogare. Da quel 4 novembre 1966 è successo più di 200 volte e in sedici casi l’acqua ha superato i 140 cm. Un morto, danni alla Basilica di San Marco, scuole chiuse e l’isola di Pellestrina completamente sommersa dall’acqua.

Mentre i leader della Terza Repubblica ci spiegavano che la colpa dei nostri mali è la globalizzazione, nessuno metteva pressione per far finire i lavori. Sono passati ormai cinque anni da quando il Consorzio Venezia Nuova è stato commissariato perché i suoi dirigenti sono stati indagati per aver ricevuto fondi illeciti. Trentacinque arresti e molti patteggiamenti illustri tra cui quello dell’allora presidente della regione Veneto di centrodestra Giancarlo Galan. Dal 2014 si sono alternati tre amministratori speciali del governo ma c’è ancora molto da fare. l conto è più salato di un caffè a San Marco: 5,493 miliardi di euro. E a pagare sono gli italiani.