L’autonomia non serve, per lo sviluppo di Lombardia e Veneto serve una politica industriale seria

L’autonomia regionale sta alla Lombardia come il concetto di città-stato sta a Milano. Su quest’ultimo si è espresso il sindaco Sala a LinkiestaFestival sabato scorso. Se non hai un sistema Paese che ti sta dietro, non vai da nessuna parte. Questo, in buona sostanza, è stato il messaggio del primo cittadino del capoluogo lombardo. E lo stesso va detto per il processo di autonomia regionale, le cui contraddizioni sono contingenti, ma ancor più strutturali.

Primo, una Lombardia e un Veneto autonomi sono ambizione delle giunte presiedute da Attilio Fontana e Luca Zaia, targate Lega. A rigor di logica, l’autonomia è l’anticamera del federalismo, che a sua volta dovrebbe anticipare la secessione. Questo se fossimo ancora con la Lega Nord bossiana di 15-20 anni fa. Oggi l’autonomia che c’azzecca con il sovranismo di Matteo Salvini? Non è chiaro infatti come “l’Italia agli italiani” possa sposarsi con la Lombardia ai lombardi, il Veneto ai veneti e lo stesso con Emilia-Romagna e pure Campania. Se parte il domino, per gli italiani di Italia ne resta poca. Però fa nulla. La coerenza non è un valore politico. Spetta a chi di dovere in via Bellerio dare un senso logico al progetto.

Altro ostacolo è il governo. Nel Giuseppe Conte 1, il ministero per gli affari regionali e le autonomie era in quota Lega, con Erika Stefani. Che però non ha lasciato una traccia degna di storia. Il che dovrebbe far riflettere sulla volontà o meno di Salvini di andare avanti sul tema. Per il Conte 2 è da farsi un tutt’altro discorso. Francesco Boccia, Pd e successore della Stefani, ha appena presentato la sua bozza di riforma delle autonomie differenziate regionali.

Il documento verrà discusso venerdì alla Conferenza Stato-Regioni. Sia Fontana sia Zaia però, ma anche l'emiliano-romagnolo stefano Bonaccini, hanno già fatto sapere che il testo non va bene. Materia del contendere sono il fisco e la definizione-finanziamento dei Livelli essenziali di prestazioni (Lep). Sulla distribuzione delle risorse, il governo vorrebbe che le regioni più ricche garantissero adeguati trasferimenti a quelle più povere. Ma è proprio quello che Lombardia e Veneto vogliono evitare. Insomma, siamo a “caro amico”.