I verbi sono bestie e gli aggettivi sono servi. La scrittura, signori, è un gioco un po’ crudele

Allora, insomma, il verbo: in quei versi appaiono prima i cavalli dipinti a parole, poi la Normandia, poi la mangiatoia, e qui il verbo arretra a prender posto, la biada crepita, il verbo arretra ancora di tra le stanghe sostantivali della frase e, bardato, sta, è chiaro, no? Siamo stallieri, siamo postiglioni, carrettieri, anche cavallerizzi, aurighi (la scrittura è una cosa ancora antica, al passo, al trotto, galoppante). Che voglio dire? Non lo so. Ah, sì, non solo i verbi. Anche i sostantivi sono bestioline, animalucci in volo, non uccelli, gli uccelli sono gli svolazzanti significati e sensi della frase, anche inafferrabili, che è meglio. I sostantivi sono insetti, per lo più farfalle, amate infatti molto dagli ottimi scrittori, poi mosche, moschini, mosconi, vespe pungenti, api che smielano, libellule in raccontini nati al mattino e chiusi a sera.

Insomma, siamo a cavallo, a cassetta, i verbi al tiro, le farfalle intorno, e lo scrivere è uno sbracciarsi anche festoso. Gli insetti si addensano inebriati sulle merde, servite come torte dal cavallo, ronzando come frasi sui paragrafi spiaccicati sulla pagina percorsa, ormai alle nostre spalle. Gli aggettivi trasudano dal panorama, hanno tutti i colori del paesaggio, colano oleosi, acquosi, in gocce gonfie, si spaccano al contatto, tendendo ad allargarsi con un servile inchino.