Le fake news influenzano il processo democratico, chi lo nega diffonde fake news

Valutare le campagne di disinformazione online come normali attività di propaganda dell’epoca precedente la rivoluzione digitale equivale a giudicare la penetrazione di un sito di informazione contando quante copie vende in edicola. Il modello di business dei social, lo ripetiamo ancora una volta, «somiglia alle gabbie da esperimenti per topi grazie alle quali gli scienziati sono in grado di anticipare le scelte delle cavie e di determinarle in base agli stimoli trasmessi. La gabbia è il meccanismo decisivo per la manipolazione dell’opinione pubblica a fini elettorali, perché consente di cucire le fake news intorno a un target specifico di elettori, chiusi dentro la gabbia del loro social network di riferimento, per stimolarli a comportarsi nel modo desiderato».

In ogni caso, le accertate campagne straniere di disinformazione, efficaci o no, sono comunque un attacco al sistema democratico di chi le subisce, un po’ come la corruzione che è reato anche solo tentarla, non importa se poi si concretizza. Ed è compito di chi difende la società aperta contrastarle, non minimizzare. Ma c’è un metodo molto più terra terra, perfettamente intuitivo, senza microtargeting, senza gabbia per esperimenti, senza numerini, per capire se le campagne di disinformazione politica online sono efficaci o meno, ed è il seguente: se, come dicono i sovranisti nostrani, diffondere fake news è assolutamente ininfluente, per quale motivo l’intelligence russa, i nazionalisti americani e Donald Trump dal 2016 a oggi, risultati alla mano, continuano a farlo? Perché Putin, Trump e le varie «bestie» e associati mobilitano le fabbriche dei troll, utilizzano i bot, aprono account falsi e costruiscono campagne pubblicitarie palesemente menzognere, lo fanno per divertimento? Non sanno come impiegare il tempo? Chissà, forse non hanno ancora letto le spiegazioni e i numerini degli sdrammatizzatori nostrani.