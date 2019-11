VàZapp, ecco come produrre buon cibo e fare innovazione

I giochi di parole sono la passione di Giuseppe e dei ragazzi di VàZapp, che hanno inventato anche gli “speak-nic”, incontri pomeridiani dove il cellulare viene lasciato in una cesta e ci si concentra sugli interlocutori, e una coperativa chiamata “terra terra”, per ricordarsi «di essere molto concreti» nel fare innovazione.

Oggi la loro esperienza si concentra nell'aiutare agricoltori, allevatori e viticoltori a usare al meglio i fondi regionali ed europei in una chiave più innovativa e meno conservativa. «Di solito questi fondi finanziano la meccanizzazione, ti aiutano a comprare un trattore, ma non c'è una parte che ti spinge a costruire la strategia di marketing, anche perché gli agronomi spesso non la conoscono. Ma così non c'è evoluzione» dice Giuseppe, che sogna di passare dalla “filiera corta” alla “filiera colta”, fatta non solo di fatica fisica ma anche intellettuale, per creare nuove occasioni e vedere l’agricoltura compiere un salto di qualità culturale.

Intanto lui prova a innovare l'azienda di famiglia, con un vigneto-agorà per mettere le relazioni al centro. «Così sono molto più credibile ai miei interlocutori, essendo legato a loro anche fisicamente, senza avere 'le mani pulite'. Ci aprono le case perché siamo giovani, esperti e non gli chiediamo soldi. Spesso non ci capiscono ma noi insistiamo, è una sfida di mentalità».

E non c'entra l'eta. «A volte incontriamo padri illuminati e figli arresi. Il sacerdote che ci ha ispirati aveva 93 anni e pensava come un ragazzo. Noi vogliamo aiutare tutti a ragionare così».