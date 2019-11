C’è un modo per il Pd di non finire soffocati dai Cinque Stelle? Lo scopriremo a Bologna

Ma cos’è questa “Bolognina del Pd” che si apre venerdì pomeriggio fino a domenica? È il tentativo di ridarsi un profilo politico-culturale che apra una nuova stagione, l’ennesima, ed è l’inizio di un riposizionamento politico.

Gianni Cuperlo, l’uomo a cui Zingaretti ha affidato per l’appunto il non invidiabile compito di ridare un’anima politico-culturale a un partito perennemente alla ricerca del tempo perduto e piuttosto esangue dal punto di vista della produzione di idee, spiega che «in questo passaggio alle soglie degli anni Venti il Pd da solo non ce la fa, ha bisogno di aprirsi».

No, a Bologna non si parlerà, se non in controluce, di Conte e Di Maio, di legge di bilancio o legge elettorale. Chi vuole il teatrino, non venga qui. Eppure, è anche per reagire alla tristezza del momento politico che il Pd avverte - semmai con ritardo - il bisogno di fare il punto sul suo profilo con una discussione non banale.

Giochi di parole a parte, questa Bologna del Pd con la Bolognina di Occhetto ha poco a che fare. Lì c’era la tragedia umana e politica dettata dall’urgenza del mutare repentino dei tempi e la caduta del comunismo da fronteggiare; qui c’è non la tragedia ma semmai il dramma di una sinistra in affanno, nel mondo, in Europa, in Italia. Non è davvero poco nemmeno stavolta.