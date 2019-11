Ecco quali sono i migliori ristoranti stellati italiani

Osteria Francescana - Modena

Una cucina che ha certamente una marcia in più: grande equilibrio, capacità di innovare piatti della tradizione grazie ad un approccio critico e non nostalgico, molta attenzione anche alla leggerezza. Insomma, l'Osteria Francescana si riconferma ai vertici della ristorazione internazionale e Bottura, un talento ai fornelli osannato da tutto il mondo. Che cosa altro aggiungere, infatti, per raccontarlo? Forse che, all’inizio di quest’anno 2019, l’Osteria Francescana, miglior ristorante del mondo in carica, è uscita dalla competizione della classifica dei World’s 50 Best Restaurants per entrare nella Hall of fame. Grande l’impegno sociale di Bottura: nel 2016 istituisce una mensa per i bisognosi di Rio, “RefettoRìo”, che recupera e trasforma il cibo in eccesso del villaggio olimpico in piatti da distribuire alle persone in difficoltà delle favelas brasiliane.