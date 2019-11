La magistratura complica la questione Ilva e allontana la soluzione

Un meritato declino, intendiamoci, viste le inequivocabili risultanze dei processi, ma che dovrebbe (in un’altra occasione) suscitare una qualche riflessione, quantomeno per la repentina e simultanea precipitazione degli eventi ed il crollo di strutture aziendali ritenute solide.

Nella vicenda Ilva il ciclone giudiziario pone sin dal primo momento il governo italiano (e la politica) di fronte a un drammatico bivio: il blocco totale dell’impianto, in esecuzione della volontà della magistratura in nome della tutela della salute dei cittadini, oppure una qualche forma di legale salvaguardia dell’attività produttiva, ancorchè dannosa, in nome della salvezza di migliaia di posti di lavoro. Disastro ambientale vs disastro sociale.

Un conflitto emblematico di una battaglia più grande, come scrive Annalisa Di Giorgio su Il Foglio: «L’azione che il procuratore e i suoi validi pm intrapresero li portarono in quella calda estate tarantina a divenire presto i leader indiscussi dell’ambientalismo esasperato, quello che all’epoca manifestava al grido di "arrestateli tutti" e che ancora oggi sfila con le frasi di quei pm sugli striscioni branditi durante manifestazioni sempre meno affollate».

La scelta adottata dalla politica con un decreto legge (2017/12 convertito in Legge 231/12 ) ed un decreto del Presidente del Consiglio (DPCM 14 marzo 2014) periodicamente aggiornati è stata in sostanza quella di salvare il bambino senza buttare l’acqua sporca. Dunque, commissariata l’azienda, consentire la produzione procedendo al risanamento ambientale secondo una serie di prescrizioni contenute in un apposito piano inserito nell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) che avrebbero dovuto realizzarsi dapprima entro il 2015 ma poi prorogate con altri provvedimenti che hanno spostato il termine fino al 2023 (11 anni dopo il varo del primo “piano ILVA”).

Nel corpo della legge (art.2) è inserita la pietra dello scandalo: “lo scudo penale” pensato per l’allora commissario straordinario Enrico Bondi, postosi subito in polemica con i dati dell’inquinamento diffusi dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale) e fatti propri dalla Procura di Taranto, prevede una “scriminante” vale a dire la non punibilità dei gestori dello stabilimento per eventuali danni ambientali e (forse, non certo) alla salute causati dall’attività industriale per il periodo necessario alla realizzazione del piano ambientale e purché essi si attengano a quanto prescritto dalle norme del pano di risanamento fatto proprio dalla Legge «in quanto costituiscono il migliore adempimento delle regole di prevenzione in materia ambientale, di tutela della salute di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro».